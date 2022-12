Stała na parapecie i chciała wyskoczyć! Chwile grozy w Stargardzie

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Policjanci ze Stargardu otrzymali alarmujący telefon o kobiecie, która chce popełnić samobójstwo na jednym ze stargardzkich osiedli. Kobieta stała na parapecie i dosłownie jeden krok dzielił ją od tragicznej śmierci. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Kilka minut później w miejscu zgłoszenia byli już mł. asp. Adam Rodzoch i st. post. Patryk Wiśniewski.

- Funkcjonariusze, którzy pojechali na interwencje po wejściu do mieszkania zastali roztrzęsioną kobietę, która krzyczała, że jej córka weszła na okno i chce wyskoczyć - informuje mł. asp. Justyna Siwarska ze stargardzkiej komendy. - Policjanci natychmiast pobiegli do sąsiedniego pokoju, gdzie zauważyli stojącą na parapecie po zewnętrznej stronie kobietę.

Nie czekając ani minuty, mundurowi ruszyli w kierunku desperatki. W ostatniej chwili złapali kobietę za rękę i wciągnęli ją do środka.

Życie kobiety zostało uratowane dzięki szybkiej reakcji policjantów. Cała i zdrowa została przekazana pod opiekę załodze pogotowia ratunkowego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

