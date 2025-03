i Autor: succo / CC0 / pixabay.com, Domin / Super Express Wypędzali diabła z małej dziewczynki. Sąd wydał nakaz wobec ojca

To, co wydarzyło się w czerwcu 2024 roku w jednej z zachodniopomorskich wsi, może wydawać się nie do pomyślenia w XXI wieku. Dwoje ludzi odprawiało egzorcyzmy nad swoim rocznym dzieckiem. Bili dziewczynkę gałęziami, by... wypędzić z niej diabła. Sąd podjął decyzję w sprawie ojca dziewczynki.