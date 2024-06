i Autor: Domin Bili gałęziami roczną dziewczynkę. Mieszkańcy w szoku. "Wielkie draństwo!"

Szok!

W XXI wieku, w cywilizowanym europejskim kraju takie sytuacje wydają się nie do pomyślenia. Niestety się zdarzają, czego przykładem może być zdarzenie, do którego doszło w niewielkiej wsi na Pomorzu Zachodnim. Dwójka ludzi w średnim wieku postanowiła wypędzić diabła ze swojej małej córeczki. Dziecko przeszło ogromne cierpienia i niewyobrażalną traumę. Para została zatrzymana, a dziecko trafiło w bezpieczne miejsce. Mieszkańcy wsi, w której doszło do egzorcyzmów, są w wielkim szoku.