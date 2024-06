Kierowca BMW zrobił to na autostradzie. Nagranie mrozi krew w żyłach

Do zdarzenia doszło w środę, 12 czerwca w okolicach wsi Mojszewo w gminie Karnice. Policjanci przez zaniepokojoną mieszkankę sąsiedniej wsi, która została zaczepiona przez dziwnie zachowującą się parę. Po południu kobieta i mężczyzna w średnim wieku zatrzymywali na drodze samochody, informując kierowców, że pilnie potrzebują egzorcysty dla swojego małego dziecka, z którego trzeba wypędzić diabła. Wcześniej, tego samego dnia, para była widziana w okolicach kościoła w Karnicach.

Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, w pobliskim lesie znaleźli parę, która dokonywała szokującego rytuału na swojej córeczce. Oboje trzymali za ręce i uderzali gałęziami dziewczynkę, która była przerażona i głośno krzyczała. Dziecko było brudne, podrapane i zziębnięte.

Dziewczynka trafiła pod opiekę medyków i została przetransportowana do szpitala. Na szczęście, poza ogromną traumą, nic jej się nie stało

- Dziecko jest całe i zdrowe - mówi "Super Expressowi" prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie - Jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Rodzice, którzy odprawiali egzorcyzmy nad dzieckiem, zostali zatrzymani. Według nieoficjalnych informacji, oboje pochodzą z Legnicy.

- Matka trafiła na obserwację do szpitala psychiatrycznego, natomiast ojciec został zatrzymany i obecnie trwają czynności - dodaje prokurator.

Mieszkańcy Mojszewa są poruszeni tym, co wydarzyło się dosłownie obok ich domów. Do tego stopnia, że większość nie wie jak to skomentować.

- Wielkie draństwo! - mówi reporterowi "Super Expressu" jeden z mieszkańców wsi. - Dajcie mi ich, to zrobię z nimi porządek! - dodaje zdenerwowany mężczyzna.

Sprawą zajmuje się prokuratura. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia na utratę zdrowia lub życia osoby małoletniej przez jej opiekunów (art. 160§2). Na chwilę obecną nikomu nie postawiono zarzutów.

- Prokuratura robi wszystko, żeby jak najlepiej zabezpieczyć dziecko i wystąpiła w tej sprawie do sądu rodzinnego - podkreśla prok. Piotr Wieczorkiewicz. - Ze względu na fakt, że sprawa dotyczy małego dziecka, nie udzielamy szczegółowych informacji - podkreśla prokurator.