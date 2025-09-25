Wypadek w stoczni. Pracownik wpadł do zbiornika paliwowego

Pracownik stoczni spadł z wysokości do zbiornika paliwowego

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na remontowanym statku, który był zacumowany przy nabrzeżu. Jeden z pracowników stoczni, w niewyjaśnionych okolicznościach, spadł do zbiornika paliwowego z wysokości około 5 metrów. Sytuacja była o tyle poważna, że dostęp do poszkodowanego był utrudniony, a jego stan zdrowia nieznany.

Akcja ratunkowa w stoczni

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, służby ratunkowe zabezpieczyły teren. Funkcjonariusze rozpoczęli udzielanie pomocy poszkodowanemu, wspólnie z ratownikami medycznymi. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, kluczowe okazało się wsparcie Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Pająk”. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi i umiejętnościom ratowników, udało się bezpiecznie wydobyć pracownika ze zbiornika i przekazać go załodze karetki pogotowia.

W akcji ratunkowej brało udział łącznie 15 strażaków i 4 wozy bojowe. Profesjonalizm i szybka reakcja pozwoliły na sprawne przeprowadzenie akcji i udzielenie pomocy poszkodowanemu.

Co dalej z poszkodowanym pracownikiem stoczni?

Poszkodowany mężczyzna został on przetransportowany do szpitala, gdzie udzielana jest mu specjalistyczna pomoc. Jego stan oceniany jest jako dobry.

Trwa wyjaśnianie, jak doszło do upadku mężczyzny do zbiornika paliwowego. Firma, w której był zatrudniony, wszczęła procedury wyjaśniające okoliczności wypadku.

