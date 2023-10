Wyjazd do Niemiec nadal będzie koszmarem. Kontrole na granicy przedłużone

Policja i celnicy na granicy polsko-niemieckiej

Wyrywkowe kontrole pojazdów wjeżdżających na terytorium Niemiec były prowadzone już na przełomie września i października. Wspólne patrole straży granicznej i policji ustawiały się przy drogach prowadzących od przejść granicznych wgłąb kraju, zatrzymując kierowców do kontroli dokumentów. Dochodziło do nich często nawet kilka kilometrów od granicy. Od 16 października sytuacja uległa zmianie. Stałe, całodobowe kontrole pojawiły się również na przejściach granicznych, m.in. na dużych autostradowych przejściach w Kołbaskowie i Świecku.

Kontrole graniczne spowodowane są trwającym od wielu tygodni kryzysem migracyjnym i niekontrolowanym napływem uchodźców. Kontrole prowadzone są na granicy Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią. Niemieckie służby sprawdzają przede wszystkim ciężarówki, pojazdy dostawcze i autokary, ale również samochody osobowe, zwłaszcza te, w których podróżuje większa liczba pasażerów.

Kontrole potrwają dłużej

Jak informuje dziennik "Tagesspiegel", zgodnie z decyzją rządu, kontrole na granicach zostają przedłużone i będą prowadzone przez kolejne 20 dni. Oznacza to, że utrudnienia związane z wyjazdem do Niemiec potrwają co najmniej do połowy listopada. Nie jest jednak wykluczone, że kontrole potrwają jeszcze dłużej. Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser poinformowała, że zostanie rozważone przedłużenie tego terminu o trzy miesiące. Decyzja zostanie podjęta w zależności od sytuacji.

Wprowadzenie kontroli granicznych powoduje ogromne utrudnienia. Kierowcy często muszą stać w kolejkach. W mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia o długim oczekiwaniu na wjazd do Niemiec

Według informacji podanych przez niemieckie MSW, od początku stycznia do początku października policja wykryła około 98 tysięcy nieuprawnionych wjazdów na teren Niemiec.

Decyzja niemieckiego rządu budzi również wiele emocji. Pojawiają się liczne słowa krytyki w kontekście swobód przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej, które zostały mocno ograniczone.

Wyjeżdżasz do Niemiec? Pamiętaj o dokumentach!

Planując wyjazd do Niemiec trzeba więc uzbroić się w cierpliwość, a w przypadku, gdy jedziemy np. na lotnisko w Berlinie, zaplanować podróż z dużym zapasem czasu, by przypadkiem nie spóźnić się na samolot. Należy również pamiętać o niezbędnych dokumentach, o czym przypominają również polskie służby graniczne.

"Kontroli będą podlegały wybrane pojazdy i osoby. Czynne pozostają wszystkie przejścia graniczne. Podróżnym udającym się do Niemiec, Straż Graniczna przypomina o konieczności posiadania dokumentów podróży – dowodu osobistego lub paszportu" - czytamy w komunikacie SG.

Dodatkowo kierowcy powinni pamiętać o zabraniu ze sobą prawa jazdy - plastikowego, a nie wirtualnego. Przypomnijmy, dokumenty w aplikacji mObywatel są uznawane wyłącznie na terytorium Polski, w Niemczech są bezużyteczne i traktowane na równi z ich brakiem, za co grożą wysokie kary, sięgające nawet kilku tysięcy euro.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej