Są piękne!

Wyjątkowe dzieła na pętli tramwajowej. Warto je zobaczyć zanim się roztopią

Ulepienie bałwana w zimie to rzecz, którą potrafi niemal każdy. Jednak to, co stworzył pewien szczecinianin na węźle przesiadkowym na obrzeżach miasta to już prawdziwe dzieło sztuki! Pasażerowie czekający na tramwaj lub autobus na węźle przesiadkowym Głębokie nie kryją zachwytu dziełami pana Henryka. "To jest piękne!" - mówią.