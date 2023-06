Wybuch na uczelni w Szczecinie, trzy kobiety ciężko ranne. Trwa zbiórka

Autobusy znów pojadą na Łasztownię. Dwie linie do dyspozycji mieszkańców

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 czerwca, około godz. 16:00 w budynku uczelni przy ul. Kolumba w Szczecinie. Podczas przeprowadzania doświadczenia naukowego nastąpił wybuch. Trzy osoby zostały poparzone. To około 20-letnia studentka pierwszego roku i dwie wykładowczynie. Agnieszka, Maria i Marta obecnie przebywają w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach.

Fundacja Akademia Dobrych Pomysłów z Dąbrowy Górniczej, która specjalizuje się w zbieraniu środków na leczenie, rehabilitację i pomoc ofiarom pożarów, we współpracy z Akademią Sztuki uruchomiła zbiórkę dla ofiar niedzielnego wypadku.

"Bardzo prosimy wszystkich Państwa o pomoc – każda wpłacona kwota, bez żadnej prowizji, zostanie przekazana na leczenie, a później rehabilitację członkiń naszej akademickiej społeczności – Agnieszki, Marii i Marty. Liczymy na Wasze dobre serca. Teraz, możliwe że bardziej niż kiedykolwiek, weźmy sobie do serca motto Akademii Sztuki w Szczecinie – Res Non Verba. Czyny, nie słowa" - czytamy w apelu do darczyńców.

Zbiórka odbywa się na portalu pomagam.pl. Jej celem jest wsparcie leczenia i rehabilitacji dla Agnieszki, Marii i Marty.

Okoliczności nieszczęśliwego wypadku w Akademii Sztuki ma ustalić prokuratorskie śledztwo.

- Postępowanie w sprawie sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście - informuje prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Po uzyskaniu zgody służb prokurator jest w trakcie czynności procesowych na miejscu zdarzenia, które prowadzi z udziałem biegłego.