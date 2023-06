Wybuch w Akademii Sztuki w Szczecinie! Poparzone trzy kobiety, w tym jedna bardzo poważnie

Szczecin: Trzy kobiety poparzone w trakcie przeprowadzania doświadczenia w obiekcie jednej z uczelni!

Do zdarzenia, jak przekazał PAP mł. bryg. Kubiak, doszło w niedzielę, 2 5 czerwca kilkanaście minut przed godz. 16 w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, w obiekcie Akademii Sztuki.

- Podczas przeprowadzania doświadczenia doszło do wybuchu, w wyniku którego poparzone zostały trzy kobiety – przekazał strażak.

- Jedna kobieta w wieku ok. 20 lat w ciężkim stanie, z poparzeniami 90 proc. powierzchni ciała została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. 33-latka i 40-latka z poparzeniami klatki piersiowej i twarzy zostały przetransportowane do szpitali karetkami - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel.

Ponadto, z informacji przekazanych przez mł. bryg. Kubiaka wynika, że przed przyjazdem zastępu straży pożarnej z budynku ewakuowało się jeszcze 15 osób.

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

