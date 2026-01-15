Wpadł do toalety na stacji benzynowej i się zaczęło. Szokujący widok!

Na jednej ze stacji benzynowych w powiecie stargardzkim doszło do szokującego zdarzenia. 40-letni mężczyzna poszedł do łazienki, jak się okazało, nie "za potrzebą", lecz po to, by ją kompletne zdemolować. Efekt jest szokujący, a straty ogromne. Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu długi pobyt za więziennymi murami.

Demolka na stacji benzynowej

Autor: KPP Stargard/ Materiały prasowe
Wandal w akcji. Zdemolował toaletę na stacji benzynowej

Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji benzynowych w powiecie stargardzkim. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który demoluje łazienkę na stacji. Na miejsce natychmiast skierowano patrol drogówki, który zatrzymał sprawcę na gorącym uczynku.

- Policjanci zatrzymali 40-latka, który zdemolował tam wyposażenie łazienki – informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Straty liczone w tysiącach. Co grozi wandale za zniszczenie mienia?

Mężczyzna został doprowadzony jednostki policji, gdzie usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Wandal trafił do policyjnego aresztu. Wartość strat została wyceniona na blisko 20 tysięcy złotych.

- Zniszczenie cudzej własności to przestępstwo, za które grozi odpowiedzialność karna – dodała asp. Siwarska. - Zgodnie z literą prawa obowiązującą w naszym kraju, każdy kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Bez litości dla wandali

Policja przypomina, że szacunek dla cudzej własności to obowiązek każdego z nas. Akty wandalizmu są surowo karane, a sprawcy muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

- Przypominamy, szacunek dla cudzej własności to obowiązek każdego z nas - podkreśla policjantka.

