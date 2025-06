Woda w rzece może nabrać nietypowego koloru. Wody Polskie uspokajają

Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Ile można wygrać 06.06.2025? To duża kasa!

Dlaczego Bukowa jest zielona? SEC uspokaja!

SEC zapewnia, że zrzut wody do rzeki został uzgodniony w ramach wydanego pozwolenia wodnoprawnego. Woda technologiczna wykorzystywana w sieciowych instalacjach przesyłowych jest barwiona substancją obojętną dla środowiska. Jej seledynowy odcień pozwala na precyzyjne lokalizowanie miejsc uszkodzeń sieci.

„Kontrolowane zrzuty przewidziano do basenów technologicznych będących własnością SEC na wysokości ulicy Wierzbowej w Szczecinie- jednego o pojemności ok. 500 m. sześc. i kolejnego, który jest w stanie przyjąć 60 m. sześc. Po wychłodzeniu w obu basenach technologicznych, woda z instalacji ciepłowniczej spłynie dalej do rzeki Bukowej”

– informują Wody Polskie.

Czy zielona woda jest bezpieczna?

SEC uspokaja, że zmiana koloru rzeki nie powinna budzić obaw. Barwnik używany do zabarwienia wody jest obojętny dla środowiska i nie wyrządzi żadnych szkód w naturalnym otoczeniu rzeki.

„Razem ze Szczecińską Energetyką Cieplną zapewniamy, że spodziewana w najbliższa środę (04.06.2025) seledynowa barwa Bukowej w żaden sposób nie będzie świadczyć o pogorszeniu jej stanu sanitarnego, czy tym bardziej zanieczyszczeniu”

– czytamy w komunikacie.

Kiedy rzeka wróci do normy?

Prace remontowe na odcinku sieci ciepłowniczej przy ul. Wierzbowej mają zakończyć się do czwartku, 5 czerwca. Po tym czasie, zrzut wody do rzeki zostanie wstrzymany, a Bukowa powinna stopniowo wrócić do swojego naturalnego koloru.

