Włożył kamerę do zmywarki i pokazał efekt. Tego nie da się odzobaczyć!

Co się dzieje wewnątrz zmywarki?

Proces zmywania naczyń w zmywarce dla wielu pozostaje nierozwiązaną zagadką. To urządzenie, w przeciwieństwie do niektórych modeli pralek, nie posiada "okienka", przez które możemy zajrzeć do środka. Nie możemy zatem zobaczyć, co dzieje się wewnątrz zmywarki po zamknięciu drzwi i uruchomieniu programu mycia. Jeden z internautów postanowił zaspokoić swoją ciekawość jak i ciekawość milionów innych osób, które mierzą się z tym samym dylematem. Wraz z naczyniami włożył do zmywarki małą kamerę sportową, która zarejestrowała to, co jest niewidoczne dla naszych oczu. Użytkownik o pseudonimie povsadventures podzielił się na Instagramie efektami swojego "badania".

Nagranie z wnętrza zmywarki hitem internetu

Na trwającym kilkadziesiąt sekund filmie widzimy m.in. jak zmywarka radzi sobie z usuwaniem resztek jedzenia z naczyń. Służą temu specjalne "śmigła" z dyszami, które silnym strumieniem wody spłukują resztki z talerzy i garnków. Uwagę internautów zwrócił jeden, dość istotny szczegół, a mianowicie mało "apetyczny" kolor wody.

"Dlaczego jest brązowa?"

"Twój hydraulik podłączył rurę z toalety do zmywarki"

"Dlaczego twoja zmywarka myje herbatą?"

"To są siki!"

"Teraz już zawsze będę myć naczynia ręcznie"

- czytamy m.in. w komentarzach.

Wśród komentarzy pojawiły się również takie, w których internauci próbowali wytłumaczyć to dziwne zjawisko.

"W cyklu mycia wstępnego ponownie wykorzystuje tę samą wodę do mechanicznego usuwania żywności. Po tym wszystkim brudna woda odpływa, a następnie czysta woda z detergentem robi dezynfekcję" - pisze jeden z komentujących.

Wygoda i oszczędność

Zmywarki do naczyń cieszą się ogromną popularnością w wielu polskich domach i są coraz częściej spotykanym wyposażeniem kuchni nie tylko ze względu na wygodę użytkowania, ale przede wszystkim na oszczędność. Urządzenie zużywa około 9-10 litrów wody na jeden cykl. To zdecydowanie mniej niż w przypadku ręcznego mycia pod bieżącą wodą.

