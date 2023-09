Taka dawka mogła go zabić, a on wsiadł za kółko! Alkomat omal nie eksplodował. "Jechali z kolegą po paliwo"

Michał Fajbusiewicz to nie tylko dziennikarz, scenarzysta i realizator filmowy, ale też kolekcjoner maszyn do pisania. Swoje hobby rozpoczął od urządzenia marki Mercedes. Z biegiem lat kolekcja rozrosła się do ponad 200 maszyn i wielu innych przedmiotów związanych ze 100-letnimi dziejami maszyn do pisania na świecie.

Podczas otwarcia wystawy "Maszyneria Fajbusiewicza" w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, można było spotkać się z autorem "Magazynu Kryminalnego 997", zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i otrzymać autograf, ale przede wszystkim można było podziwiać bogatą kolekcję maszyn do pisania, które dziennikarz zgromadził przez wiele lat. Michał Fajbusiewicz przekazał szczecińskiemu muzeum swoje zbiory, które idealnie współgrają z kolekcją maszyn do pisania szczecińskiej firmy Stoewer. Podczas wernisażu można było zobaczyć m.in. różową maszynę do pisania dla miłośników lalki Barbie.

Na ręce dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji Stanisława Horoszko, Michał Fajbusiewicz przekazał też unikatową maszynę do pisania "Valentine" marki Olivetti, projektu Ettore Sottsassa, która jest uznawana za wzorzec włoskiego designu.

Wystawę "Maszyneria Fajbusiewicza" można oglądać w Muzeum Techniki i Komunikacji mieszczącym się przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie.