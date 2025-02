Właściciel znanej sieci chce kupić legendarną fabrykę? Jej podziemia skrywają skarb

i Autor: Grzegorz Kluczyński Właściciel znanej sieci handlowej chce kupić legendarną "Starkę"?

Właściciel znanej sieci handlowej chce kupić szczecińską Starkę? Jej podziemia skrywają prawdziwy skarb

To na razie nieoficjalne informacje, jednak wiele wskazuje na to, że właściciel jednej z największych sieci handlowych znalazł się wśród chętnych do zakupu fabryki wódek w Szczecinie, która produkowała legendarną Starkę. W przestronnych podziemiach wciąż magazynowane są ogromne ilości znanego na całym świecie trunku, którego wartość szacuje się na dziesiątki, a nawet setki milionów złotych.