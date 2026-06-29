Wjechała hulajnogą w koparko-ładowarkę! 49-latka w szpitalu

Wzmożone działania policji w całym regionie

W minioną środę na terenie całego województwa zachodniopomorskiego policjanci prowadzili akcję ukierunkowaną na kontrolę osób korzystających z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Mundurowi przypominali o obowiązujących przepisach i zwracali uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

W działaniach brali udział również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Skontrolowano 9 użytkowników hulajnóg i ujawniono… 9 wykroczeń. Łącznie policjanci odnotowali aż 40 naruszeń przepisów.

Groźny wypadek w Międzyzdrojach

Niestety, jeszcze tego samego dnia doszło do dramatycznego zdarzenia. Około godziny 14.00 w Międzyzdrojach 49‑letnia kobieta kierująca hulajnogą elektryczną z niewyjaśnionych przyczyn wjechała w koparko‑ładowarkę. Siła uderzenia była tak duża, że poszkodowana doznała poważnych obrażeń.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Gryficach.

Hulajnoga to pojazd. Chwila nieuwagi może kosztować życie

Policja podkreśla, że hulajnoga elektryczna jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Oznacza to, że każdy użytkownik musi przestrzegać przepisów, zachować ostrożność i dostosować prędkość do warunków na drodze. Chwila nieuwagi może skończyć się dramatycznie — tak jak w Międzyzdrojach.

Funkcjonariusze przypominają, że prowadzone kontrole mają charakter prewencyjny. Ich celem jest ograniczenie liczby wypadków oraz ochrona zdrowia i życia użytkowników hulajnóg i innych uczestników ruchu.

Apel policji: ostrożność, przepisy i kask

Policjanci apelują do wszystkich korzystających z hulajnóg elektrycznych o:

zachowanie szczególnej ostrożności,

obserwowanie otoczenia,

dostosowanie prędkości,

przestrzeganie przepisów,

korzystanie z kasku ochronnego.

Jak podkreślają, bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji każdego z nas.

Sonda Czy uważasz, że elektryczne hulajnogi są niebezpieczne? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie