Wjechała hulajnogą w koparko-ładowarkę! 49-latka w szpitalu

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Wzmożone działania policji w całym regionie
W minioną środę na terenie całego województwa zachodniopomorskiego policjanci prowadzili akcję ukierunkowaną na kontrolę osób korzystających z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Mundurowi przypominali o obowiązujących przepisach i zwracali uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.
W działaniach brali udział również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Skontrolowano 9 użytkowników hulajnóg i ujawniono… 9 wykroczeń. Łącznie policjanci odnotowali aż 40 naruszeń przepisów.
Groźny wypadek w Międzyzdrojach
Niestety, jeszcze tego samego dnia doszło do dramatycznego zdarzenia. Około godziny 14.00 w Międzyzdrojach 49‑letnia kobieta kierująca hulajnogą elektryczną z niewyjaśnionych przyczyn wjechała w koparko‑ładowarkę. Siła uderzenia była tak duża, że poszkodowana doznała poważnych obrażeń.
Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Gryficach.
Hulajnoga to pojazd. Chwila nieuwagi może kosztować życie
Policja podkreśla, że hulajnoga elektryczna jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Oznacza to, że każdy użytkownik musi przestrzegać przepisów, zachować ostrożność i dostosować prędkość do warunków na drodze. Chwila nieuwagi może skończyć się dramatycznie — tak jak w Międzyzdrojach.
Funkcjonariusze przypominają, że prowadzone kontrole mają charakter prewencyjny. Ich celem jest ograniczenie liczby wypadków oraz ochrona zdrowia i życia użytkowników hulajnóg i innych uczestników ruchu.
Apel policji: ostrożność, przepisy i kask
Policjanci apelują do wszystkich korzystających z hulajnóg elektrycznych o:
- zachowanie szczególnej ostrożności,
- obserwowanie otoczenia,
- dostosowanie prędkości,
- przestrzeganie przepisów,
- korzystanie z kasku ochronnego.
Jak podkreślają, bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji każdego z nas.