Potrącił dziecko na rowerku biegowym

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 18 sierpnia, około godziny 18:00 na ulicy Armii Krajowej w Gryficach. Jak poinformował komisarz Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, 32-letni kierowca samochodu marki Peugeot potrącił ośmioletniego chłopca poruszającego się na rowerku biegowym.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 32-letni mężczyzna, kierując samochodem marki Peugeot, potrącił ośmiolatka, a następnie uderzył w budynek. Mężczyzna już wcześniej był poszukiwany listem gończym, a w chwili zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu – powiedział komisarz Frąckiewicz, cytowany przez TVN24.

Śmigłowiec LPR przetransportował chłopca do szpitala

W wyniku wypadku ośmioletni chłopiec doznał wielomiejscowych urazów. Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala w Szczecinie.

W wyniku uderzenia w budynek uszkodzona została elewacja oraz skrzynka energetyczna.

Pijany kierowca zatrzymany przez policję. Był poszukiwany

Sprawca wypadku został zatrzymany przez policję. Jak się okazało, 32-letni mieszkaniec powiatu łobeskiego był poszukiwany listem gończym. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozi mu wysoka kara pozbawienia wolności oraz inne konsekwencje prawne.

