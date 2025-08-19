Wjechał w ośmiolatka, potem uderzył w ścianę. To był początek kłopotów kierowcy

2025-08-19 9:30

W Gryficach (woj. zachodniopomorskie) doszło do groźnego wypadku. Kierujący osobowym peugeotem potrącił ośmioletniego chłopca na rowerku biegowym, a następnie uderzył w budynek. Jak się okazało, to był dopiero początek kłopotów 23-latka. Mężczyzna w chwili wypadku był pijany, dodatkowo miał konflikt z prawem. Poszkodowany chłopiec trafił do szpitala w Szczecinie.

Wjechał w ośmiolatka, potem uderzył w ścianę. To był początek kłopotów
Potrącił dziecko na rowerku biegowym

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 18 sierpnia, około godziny 18:00 na ulicy Armii Krajowej w Gryficach. Jak poinformował komisarz Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, 32-letni kierowca samochodu marki Peugeot potrącił ośmioletniego chłopca poruszającego się na rowerku biegowym.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 32-letni mężczyzna, kierując samochodem marki Peugeot, potrącił ośmiolatka, a następnie uderzył w budynek. Mężczyzna już wcześniej był poszukiwany listem gończym, a w chwili zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu – powiedział komisarz Frąckiewicz, cytowany przez TVN24.

Śmigłowiec LPR przetransportował chłopca do szpitala

W wyniku wypadku ośmioletni chłopiec doznał wielomiejscowych urazów. Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala w Szczecinie.

W wyniku uderzenia w budynek uszkodzona została elewacja oraz skrzynka energetyczna.

Pijany kierowca zatrzymany przez policję. Był poszukiwany

Sprawca wypadku został zatrzymany przez policję. Jak się okazało, 32-letni mieszkaniec powiatu łobeskiego był poszukiwany listem gończym. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozi mu wysoka kara pozbawienia wolności oraz inne konsekwencje prawne.

POLICJA GRYFICE
POSZUKIWANY
PIJANY KIEROWCA ZACHODNIOPOMORSKIE
WYPADEK
POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM
PIJANY KIEROWCA