Darmowy sylwester nad Bałtykiem. Uzdrowiskowy kurort będzie imprezował do rana

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-17 9:10

Znane z leczniczego klimatu, sanatoryjnej tradycji i nadmorskiego spokoju uzdrowisko, kolejny już raz pokaże zupełnie inne oblicze. W sylwestrową noc kurort zamieni się w plenerową scenę pełną muzyki i świateł, oferując darmową zabawę do białego rana zarówno kuracjuszom, mieszkańcom, jak i turystom.

Szczecin SE Google News

Sylwester to czas, gdy miasta zamieniają się w ogromne sceny dla muzyki, pokazów sztucznych ogni i plenerowych imprez. W całym kraju tysiące osób wybiera się na huczne powitanie nowego roku - od klubowych eventów po miejskie koncerty na świeżym powietrzu. W tym roku nietypową propozycję przygotowało nadmorskie uzdrowisko Świnoujście, które zamiast cichego relaksu i sanatoryjnej atmosfery zamieni się na jedną noc w prawdziwe centrum sylwestrowych atrakcji, oferując darmową zabawę do białego rana. Co ciekawe, to nie pierwsza tego typu inicjatywa w mieście!

Sylwester w uzdrowisku. Zabawa odbędzie się na plaży

Świnoujście poinformowało już, że kolejny rok z rzędu zorganizuje darmowego sylwestra pod gołym niebem na plaży. 

Świnoujście ponownie zaprasza mieszkańców i gości na jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń sylwestrowych w kraju. 31 grudnia o godz. 21:00 na plaży w Świnoujściu rozpocznie się wielka, plenerowa zabawa pod gwiazdami - zapowiadał Urząd Miasta w Świnoujściu.

Polecany artykuł:

Sylwester w Białymstoku 2025/2026. Patrycja Markowska i DJ Brave na Rynku Kości…

Sylwester w Świnoujściu przyciągnie tłumy

Jak co roku impreza sylwestrowa na plaży w Świnoujściu z pewnością przyciągnie tłumy odwiedzających. To bowiem wyjątkowa okazja do spędzenia czasu z bliskimi i zabawy pod gołym niebem w rytm muzyki takich artystów jak:

  • Zespół "Daj to głośniej",
  • DJ Adamus,
  • Canabis Whisky.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Świnoujście na zdjęciach

Polski kurort zachwyca Czechów - Świnoujście
10 zdjęć

Sylwester w Świnoujściu bez fajerwerków

Coraz więcej polskich miast rezygnuje z głośnych pokazów sztucznych ogni, kierując się troską o zwierzęta, środowisko i komfort mieszkańców. W tym roku do tego trendu dołącza także Świnoujście.

Podczas tegorocznego pokazu sylwestrowego będą używane fajerwerki tzw. ciche o zredukowanej głośności - poinformował portal gs24.pl Wojciech Basałygo rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się sylwestrową zabawą w bardziej przyjaznej atmosferze, bez tradycyjnego huku i stresu dla zwierząt.

Sonda
Czy fajerwerki i petardy powinny być zakazane?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SYLWESTER KONCERTY
SYLWESTER