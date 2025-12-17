Darmowy sylwester nad Bałtykiem. Uzdrowiskowy kurort będzie imprezował do rana

Sylwester to czas, gdy miasta zamieniają się w ogromne sceny dla muzyki, pokazów sztucznych ogni i plenerowych imprez. W całym kraju tysiące osób wybiera się na huczne powitanie nowego roku - od klubowych eventów po miejskie koncerty na świeżym powietrzu. W tym roku nietypową propozycję przygotowało nadmorskie uzdrowisko Świnoujście, które zamiast cichego relaksu i sanatoryjnej atmosfery zamieni się na jedną noc w prawdziwe centrum sylwestrowych atrakcji, oferując darmową zabawę do białego rana. Co ciekawe, to nie pierwsza tego typu inicjatywa w mieście!

Sylwester w uzdrowisku. Zabawa odbędzie się na plaży

Świnoujście poinformowało już, że kolejny rok z rzędu zorganizuje darmowego sylwestra pod gołym niebem na plaży.

Świnoujście ponownie zaprasza mieszkańców i gości na jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń sylwestrowych w kraju. 31 grudnia o godz. 21:00 na plaży w Świnoujściu rozpocznie się wielka, plenerowa zabawa pod gwiazdami - zapowiadał Urząd Miasta w Świnoujściu.

Sylwester w Świnoujściu przyciągnie tłumy

Jak co roku impreza sylwestrowa na plaży w Świnoujściu z pewnością przyciągnie tłumy odwiedzających. To bowiem wyjątkowa okazja do spędzenia czasu z bliskimi i zabawy pod gołym niebem w rytm muzyki takich artystów jak:

Zespół "Daj to głośniej",

DJ Adamus,

Canabis Whisky.

Sylwester w Świnoujściu bez fajerwerków

Coraz więcej polskich miast rezygnuje z głośnych pokazów sztucznych ogni, kierując się troską o zwierzęta, środowisko i komfort mieszkańców. W tym roku do tego trendu dołącza także Świnoujście.

Podczas tegorocznego pokazu sylwestrowego będą używane fajerwerki tzw. ciche o zredukowanej głośności - poinformował portal gs24.pl Wojciech Basałygo rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się sylwestrową zabawą w bardziej przyjaznej atmosferze, bez tradycyjnego huku i stresu dla zwierząt.