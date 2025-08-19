Niespodziewany finał kontroli drogowej. Ukrainiec wpadł na przemycie nielegalnych migrantów

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Ukrainy, który próbował przewieźć przez granicę nielegalnych migrantów. Mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej. W samochodzie przewoził dwóch Afgańczyków i Pakistańczyka, którzy docelowo mieli trafić do Niemiec. Ukrainiec usłyszał zarzuty.

Niespodziewane odkrycie podczas kontroli drogowej

Do zdarzenia doszło w Przecławiu pod Szczecinem. Podczas kontroli drogowej, funkcjonariusze Straży Granicznej zwrócili uwagę na osobowe auto z polską rejestracją. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że kierowca to obywatel Ukrainy, który legalnie przebywał w Polsce. Jak się jednak okazało, próbował on przerzucić nielegalnie przez granicę trzech obcokrajowców.

Próba przemytu ludzi

Mundurowi ustalili, że pasażerowie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski, a następnie usiłowali przedostać się do Niemiec, używając podstępu. Jak informuje Straż Graniczna, cudzoziemcy nie posiadali ważnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce.

Ukrainiec usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Polski do Niemiec we współdziałaniu z innymi osobami.

Sąd nie zgodził się na areszt

Prokurator zaproponował dla Ukraińca karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat. Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec organizatora przerzutu tymczasowego aresztu i zastosował dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

W przypadku pozostałych cudzoziemców Sąd Rejonowy postanowił o umieszczeniu ich w strzeżonym ośrodku na okres do 90 dni.

