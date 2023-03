Wjechał ciężarówką pod niemiecki pociąg. 68-latek stanie przed sądem

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 07.03.2023? To już nie są żarty!

Przypomnijmy, do wypadku doszło w czwartek, 29 lipca 2021 r. Na przejeździe kolejowym pod Kołbaskowem samochód ciężarowy przewożący gruz wjechał pod pociąg Deutsche Bahn jadący ze Szczecina w kierunku granicy polsko-niemieckiej. Wykoleił się pierwszy człon pociągu, na odcinku ponad stu metrów uszkodzone zostało torowisko. Na szczęście obyło się bez ofiar.

- Podejrzany kierując pojazdem ciężarowym wraz z naczepa nie zachował należytej ostrożności podczas przejazdu przez niestrzeżony przejazd kolejowy - tłumaczy prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Pomimo wyświetlonego na sygnalizatorze świetlnym koloru czerwonego wjechał na przejazd nie ustępując pierwszeństwa nadjeżdżającemu pociągowi osobowemu relacji Szczecin - Berlin. W wyniku powyższego doszło do zderzenia obu pojazdów, które spowodowało zagrożenie życia 10 podróżnych oraz mienia w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie przekraczającej 3.300.000 zł. Nadto w następstwie tego zdarzenia trzy pasażerki pociągu doznały obrażeń ciała naruszających czynność narządów ich ciała na okres do dni 7.

O wypadku pod Kołbaskowem przez długi czas przypominał wrak niemieckiego pociągu, który stał się dość osobliwą "atrakcją turystyczną". Uszkodzone wagony zostały przeniesione na bezpieczną odległość od torów i zabezpieczone. Z pociągu wypompowano paliwo i wymontowano wszelkie elementy, które mogły zostać jeszcze wykorzystane. Sam wrak ulegał jednak stopniowej dewastacji, gdyż znalazł się bowiem na celowniku wandali i pseudograficiarzy. Usunięto go dopiero po kilku tygodniach od wypadku.

Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku. Oznacza to, że niebawem mężczyzna odpowie za swój czyn przed wymiarem sprawiedliwości. 68-letni kierowca ciężarówki, który spowodował wypadek, nie był w przeszłości karany sądownie. Za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Pociąg-widmo pod Kołbaskowem