Spis treści
Pościg pod Szczecinem
Jak informuje Straż Graniczna, do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 31 w pobliżu granicy z Niemcami. Kierowca nie tylko zignorował polecenie zatrzymania się, ale podjął brawurową ucieczkę, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy oraz innych uczestników ruchu drogowego.
W trakcie ucieczki kierowca celowo wjechał w oznakowany pojazd Straży Granicznej, powodując jego uszkodzenie. Jak informuje Straż Graniczna, w wyniku zdarzenia doszło do czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi surowa odpowiedzialność karna.
Migranci wyskakiwali z auta w trakcie ucieczki
Mężczyzna poruszał się samochodem osobowym, w którym znajdowało się trzech nielegalnych migrantów. W trakcie ucieczki wysadził dwoje z nich, po czym – jadąc dalej w sposób niekontrolowany – stracił panowanie nad kierownicą i wypadł z drogi. Następnie porzucił pojazd i zbiegł z miejsca zdarzenia pieszo.
40-letni Turgunboy Ortikov poszukiwany listem gończym
Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie wydał za poszukiwanym list gończy. Aktualnie prowadzone są zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze z udziałem patroli Straży Granicznej i Policji.
"Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ujęciu poszukiwanego proszone są o pilny kontakt z najbliższą jednostką Straży Granicznej lub telefonicznie pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość"
- apeluje Straż Graniczna.
Poszukiwany to 40-letni obywatel Uzbekistanu Turgunboy Ortikov. Straż Graniczna apeluje o zachowanie ostrożności i niepodejmowanie prób ujęcia tego mężczyzny na własną rękę.