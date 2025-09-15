Pościg pod Szczecinem

Jak informuje Straż Graniczna, do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 31 w pobliżu granicy z Niemcami. Kierowca nie tylko zignorował polecenie zatrzymania się, ale podjął brawurową ucieczkę, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy oraz innych uczestników ruchu drogowego.

W trakcie ucieczki kierowca celowo wjechał w oznakowany pojazd Straży Granicznej, powodując jego uszkodzenie. Jak informuje Straż Graniczna, w wyniku zdarzenia doszło do czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi surowa odpowiedzialność karna.

Migranci wyskakiwali z auta w trakcie ucieczki

Mężczyzna poruszał się samochodem osobowym, w którym znajdowało się trzech nielegalnych migrantów. W trakcie ucieczki wysadził dwoje z nich, po czym – jadąc dalej w sposób niekontrolowany – stracił panowanie nad kierownicą i wypadł z drogi. Następnie porzucił pojazd i zbiegł z miejsca zdarzenia pieszo.

40-letni Turgunboy Ortikov poszukiwany listem gończym

Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie wydał za poszukiwanym list gończy. Aktualnie prowadzone są zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze z udziałem patroli Straży Granicznej i Policji.

"Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ujęciu poszukiwanego proszone są o pilny kontakt z najbliższą jednostką Straży Granicznej lub telefonicznie pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość"

- apeluje Straż Graniczna.

Poszukiwany to 40-letni obywatel Uzbekistanu Turgunboy Ortikov. Straż Graniczna apeluje o zachowanie ostrożności i niepodejmowanie prób ujęcia tego mężczyzny na własną rękę.

i Autor: MOSg/ Materiały prasowe

