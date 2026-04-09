Wiosenny wyjazd może słono kosztować. Mandaty w euro będą sypać się lawinowo

Grzegorz Kluczyński
2026-04-09 10:26

Kierowcy planujący kwietniowy wypad do Niemiec powinni mieć się na baczności. Od 13 do 19 kwietnia rusza wiosenna Speedweek – tydzień wzmożonych kontroli drogowych, którego kulminacją będzie Blitzermarathon, czyli dzień o największej liczbie pomiarów prędkości. Niemieckie służby zapowiadają tysiące patroli, mobilnych radarów i laserów. A mandaty? Potrafią zaboleć – i to bardzo.

Posypią się mandaty

Czym jest Speedweek?

Speedweek to ogólnokrajowa akcja policyjna koordynowana przez europejską sieć ROADPOL. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez masowe kontrole prędkości – zarówno na autostradach, jak i w miastach, przy szkołach, przedszkolach, szpitalach czy na odcinkach o podwyższonym ryzyku wypadków.Wiosenna edycja potrwa od 13 do 19 kwietnia, a policja zapowiada, że kontrole będą prowadzone praktycznie wszędzie: od głównych tras po lokalne ulice.

Polecany artykuł:

Ta naklejka na auto jest obowiązkowa. Musi ją mieć każdy kierowca. Jak ją otrzy…

Blitzermarathon – dzień, w którym najbardziej „sypią się” mandaty

Najbardziej intensywnym dniem akcji będzie środa, 15 kwietnia. Wtedy w wielu landach liczba punktów pomiarowych wzrośnie kilkukrotnie. Policja nie ujawnia wcześniej lokalizacji radarów, aby kierowcy zachowali ostrożność przez cały dzień.W poprzednich latach podczas Blitzermarathonu notowano nawet kilkanaście tysięcy wykroczeń w ciągu jednego dnia.

Gdzie będzie najwięcej kontroli?

Według niemieckich mediów, wiosenna Speedweek obejmie niemal wszystkie landy. W wielu z nich kontrole potrwają cały tydzień, a niektóre – jak Bawaria czy Badenia-Wirtembergia – szczególnie mocno skupią się na 15 kwietnia.

Najczęściej kontrolowane miejsca to:

  • odcinki o dużej liczbie wypadków,
  • okolice szkół, przedszkoli i szpitali,
  • strefy 30 km/h,
  • ruchliwe trasy dojazdowe do miast.

Ile wynoszą mandaty w Niemczech?

Niemiecki taryfikator jest surowy, a kwoty – znacznie wyższe niż w Polsce. Oto przykładowe stawki za przekroczenie prędkości (łącznie z opłatami administracyjnymi):

Przekroczenie prędkości – stawki 2026

W terenie zabudowanym:

  • do 10 km/h: ok. 58,50 €
  • 11–15 km/h: 78,50 €
  • 21–25 km/h: 143,50 € + 1 punkt
  • 26–30 km/h: 208,50 € + 1 punkt, możliwy miesiąc zakazu

powyżej 40 km/h: 288,50–843,50 € + 2 punkty i nawet 3 miesiące zakazu

Poza terenem zabudowanym:

  • do 10 km/h: 48,50 €
  • 21–25 km/h: 128,50 € + 1 punkt
  • powyżej 40 km/h: 348,50–738,50 € + 1–2 punkty i zakaz jazdy

Najczęstsze inne wykroczenia

  • Telefon w ręku podczas jazdy: 100 € + 1 punkt
  • Przejazd na czerwonym świetle: od 90 € do ponad 200 €, przy dłuższym czerwonym – zakaz jazdy
  • Zbyt mały odstęp: od 75 € do kilkuset euro, w zależności od prędkości
  • Alkohol: od 500 € wzwyż, punkty i zakaz jazdy

Uwaga kierowcy! Wiosenny wyjazd może skończyć się mandatem

Wielu Polaków planuje wiosenne wypady do Niemiec – na zakupy, zwiedzanie czy rodzinne wycieczki. Warto jednak pamiętać, że w czasie Speedweek policja będzie dosłownie wszędzie.

Wystarczy chwila nieuwagi, by zamiast miłych wspomnień z wyjazdu przywieźć do domu zdjęcie z radaru i mandat na kilkaset euro.

Jeśli jedziesz do Niemiec między 13 a 19 kwietnia – noga z gazu. Niemiecka policja nie wybacza błędów.

Polecany artykuł:

Oblężenie na przygranicznych stacjach paliw. Czy będą ograniczenia dla Niemców?
Kolejki niemieckich aut na przygranicznych stacjach paliw
Galeria zdjęć 15
QUIZ. Polska czy Niemcy?
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie?
QUIZ. Polska czy Niemcy
Ta naklejka jest obowiązkowa. Jak ją zdobyć?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

