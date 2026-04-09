Wiosenny wyjazd może słono kosztować. Mandaty w euro będą sypać się lawinowo

Czym jest Speedweek?

Speedweek to ogólnokrajowa akcja policyjna koordynowana przez europejską sieć ROADPOL. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez masowe kontrole prędkości – zarówno na autostradach, jak i w miastach, przy szkołach, przedszkolach, szpitalach czy na odcinkach o podwyższonym ryzyku wypadków.Wiosenna edycja potrwa od 13 do 19 kwietnia, a policja zapowiada, że kontrole będą prowadzone praktycznie wszędzie: od głównych tras po lokalne ulice.

Blitzermarathon – dzień, w którym najbardziej „sypią się” mandaty

Najbardziej intensywnym dniem akcji będzie środa, 15 kwietnia. Wtedy w wielu landach liczba punktów pomiarowych wzrośnie kilkukrotnie. Policja nie ujawnia wcześniej lokalizacji radarów, aby kierowcy zachowali ostrożność przez cały dzień.W poprzednich latach podczas Blitzermarathonu notowano nawet kilkanaście tysięcy wykroczeń w ciągu jednego dnia.

Gdzie będzie najwięcej kontroli?

Według niemieckich mediów, wiosenna Speedweek obejmie niemal wszystkie landy. W wielu z nich kontrole potrwają cały tydzień, a niektóre – jak Bawaria czy Badenia-Wirtembergia – szczególnie mocno skupią się na 15 kwietnia.

Najczęściej kontrolowane miejsca to:

odcinki o dużej liczbie wypadków,

okolice szkół, przedszkoli i szpitali,

strefy 30 km/h,

ruchliwe trasy dojazdowe do miast.

Ile wynoszą mandaty w Niemczech?

Niemiecki taryfikator jest surowy, a kwoty – znacznie wyższe niż w Polsce. Oto przykładowe stawki za przekroczenie prędkości (łącznie z opłatami administracyjnymi):

Przekroczenie prędkości – stawki 2026

W terenie zabudowanym:

do 10 km/h: ok. 58,50 €

11–15 km/h: 78,50 €

21–25 km/h: 143,50 € + 1 punkt

26–30 km/h: 208,50 € + 1 punkt, możliwy miesiąc zakazu

powyżej 40 km/h: 288,50–843,50 € + 2 punkty i nawet 3 miesiące zakazu

Poza terenem zabudowanym:

do 10 km/h: 48,50 €

21–25 km/h: 128,50 € + 1 punkt

powyżej 40 km/h: 348,50–738,50 € + 1–2 punkty i zakaz jazdy

Najczęstsze inne wykroczenia

Telefon w ręku podczas jazdy: 100 € + 1 punkt

Przejazd na czerwonym świetle: od 90 € do ponad 200 €, przy dłuższym czerwonym – zakaz jazdy

Zbyt mały odstęp: od 75 € do kilkuset euro, w zależności od prędkości

Alkohol: od 500 € wzwyż, punkty i zakaz jazdy

Wielu Polaków planuje wiosenne wypady do Niemiec – na zakupy, zwiedzanie czy rodzinne wycieczki. Warto jednak pamiętać, że w czasie Speedweek policja będzie dosłownie wszędzie.

Wystarczy chwila nieuwagi, by zamiast miłych wspomnień z wyjazdu przywieźć do domu zdjęcie z radaru i mandat na kilkaset euro.

Jeśli jedziesz do Niemiec między 13 a 19 kwietnia – noga z gazu. Niemiecka policja nie wybacza błędów.

