Wielkie asfaltowanie na Pomorzanach. Kilka dni ogromnych utrudnień

Grzegorz Kluczyński
2025-10-06 10:25

Kierowcy poruszający się w rejonie szczecińskich Pomorzan muszą przygotować się na jeszcze większe utrudnienia niż dotychczas. Dobra wiadomość jest jednak taka, że później będzie już tylko lepiej. Od poniedziałku, 6 października aleja Powstańców Wielkopolskich będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego, na odcinku od pl. Szyrockiego do ul. Milczańskiej, a dojazd do okolicznych osiedli będzie bardzo utrudniony. Wszystko z powodu prac związanych z układaniem nawierzchni. Ograniczenia w ruchu potrwają do 10 października. Wiadomo również, kiedy zostanie przywrócony ruch na al. Powstańców Wielkopolskich.

Przebudowa al. Powstańców Wlkp.

Autor: Tramwaje Szczecińskie/ Materiały prasowe
Aleja Powstańców Wielkopolskich w remoncie: Sprawdź harmonogram utrudnień

Główny wykonawca robót, firma ZUE, deklaruje, że przywrócenie ruchu kołowego w pełnym zakresie (czyli w obu kierunkach i na obu nitkach) od ul. Starkiewicza do Placu Szyrockiego nastąpi 20 października 2025 r. Nowa nawierzchnia ma zapewnić kierowcom wyższy komfort jazdy oraz usprawnić dojazd do osiedli i instytucji znajdujących się wzdłuż alei Powstańców Wlkp. oraz części Pomorzan, które z powodu inwestycji są niemal całkowicie odcięte od pozostałych części miasta.

Poniżej szczegółowy harmonogram prac:

  • 06.10.2025 (poniedziałek): Prace przygotowawcze i czyszczenie nawierzchni.
  • 07.10.2025 (wtorek): Układanie warstwy ścieralnej na jezdni lewej (od strony Szpitala) od ul. Milczańskiej do Placu Szyrockiego. Wjazd na osiedle Polonia będzie zamknięty w godz. 11:00–21:00.
  • 08.10.2025 (środa): Układanie warstwy ścieralnej na jezdni prawej od ul. Milczańskiej do drugiego wjazdu na osiedle „Pomorzany Park”, wraz z tarczą skrzyżowania ul. Starkiewicza. Ulica Starkiewicza zostanie całkowicie zablokowana. Dojazd do osiedla możliwy będzie jedynie od ul. Dunikowskiego.
  • 09.10.2025 (czwartek): Układanie warstwy ścieralnej od drugiego wjazdu na osiedle „Pomorzany Park” do Placu Szyrockiego. Ulica Dunikowskiego zostanie zamknięta, bez możliwości dojazdu do liceum.
  • 10.10.2025 (piątek): Kontynuacja prac na włączeniu ul. Dunikowskiego oraz przy torowisku na skrzyżowaniu z ul. Starkiewicza. Ulica Dunikowskiego pozostanie zamknięta, brak dojazdu do liceum. Dodatkowo 10 października 2025 będzie układana podbudowa na ul. Budziszyńskiej. Dojazd z ul. Na Skarpie będzie w godzinach 10:00–18:00 niemożliwy.
Przebudowa al. Powstańców Wlkp.

Autor: Tramwaje Szczecińskie/ Materiały prasowe

Wykonawca przeprasza i apeluje o cierpliwość

Prace spowodują znaczne utrudnienia, jednak po ich zakończeniu mieszkańcy będą już mieli zdecydowanie łatwiej. Zamknięta od ponad roku główna ulica prowadząca na Pomorzany stanie się przejezdna.

- Jako Generalny Wykonawca serdecznie przepraszamy wszystkich mieszkańców i kierowców – mówi kierownik budowy Marcin Wiśniewski z ZUE. - Rozumiemy, że wprowadzone ograniczenia są wymagające dla codziennego rytmu życia i pracy w tej części miasta. Chcielibyśmy jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim mieszkańcom za cierpliwość i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Dzięki zrozumieniu mieszkańców możliwa jest sprawna realizacja inwestycji.

Opóźniona inwestycja

Przebudowa al. Powstańców Wlkp. w ramach tzw. "torowej rewolucji" rozpoczęła się w czerwcu 2024 r. Pierwotnie zakładano, że prace na al. Powstańców Wlkp. zakończą się w lipcu 2025 roku. Ten termin nie został jednak dotrzymany i przesunie się o co najmniej kilka miesięcy. Przeszkodą okazały się m.in. dwa wiadukty nad torami kolejowymi. Ich stan techniczny wymaga gruntownej przebudowy, co niestety wpłynie na termin zakończenia prac i oddania inwestycji do użytku.

