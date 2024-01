Awaria w Elektrociepłowni Pomorzany

- Mamy awarię jednego z kotłów EC Pomorzany - poinformował w czwartek Artur Michniewicz dyrektor ds. komunikacji z PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Nie wiemy jeszcze tak do końca co jest przyczyną. Podejrzewamy, że wewnątrz instalacji kotła doszło do jakiegoś rozszczelnienia rury, uszkodzenia jednej z rur dostarczającej tam parę pod wysokim ciśnieniem.

Po południu kocioł został wyłączony z eksploatacji, by następnie go ostudzić i ocenić, co jest przyczyną usterki, a następnie podjąć się naprawy. Jak informuje PGE, naprawa bloku ciepłowniczego może potrwać do niedzieli, 21 stycznia.

Z powodu awarii, dostaw ciepła i ciepłej wody mogą zostać pozbawieni mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta.

- Dostosowujemy już pracę systemu ciepłowniczego oraz pozostałych źródeł ciepła tak, aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze - informuje rzeczniczka prasowa Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, Danuta Misztal. - Biorąc jednak pod uwagę aktualne warunki pogodowe, nie jest możliwe, aby uniknąć miejscowych ograniczeń i całkowitych przerw w dostawach ciepła i ciepłej wody w lewobrzeżnej części Szczecina.

Zamknięte żłobki, chłodno w przedszkolach

Awaria dotknie też placówki oświatowe. Urząd miasta poinformował, że nie zostaną one zamknięte, ale może być w nich chłodniej.

- Absolutnie nie zamykamy placówek na cztery spusty - informuje Marta Kufel z urzędu miasta. - Jeżeli ktoś będzie potrzebował opieki, to jak najbardziej ją zapewniamy. Natomiast rodzice muszą mieć świadomość tego, że w placówkach może być nieco chłodniej niż zazwyczaj.

W piątek zamknięte zostały publiczne żłobki, które znajdują się w śródmieściu. Dzieci, wraz z opiekunami, zostaną przeniesione do żłobka nr 8, przy ul. Niedziałkowskiego.

- Ta placówka nie ma alternatywnych źródeł ogrzewania, natomiast urząd miasta zadbał o to, aby dzieci spędziły ten czas w miarę komfortowych warunkach - dodaje Marta Kufel. - W tym celu zostały tam dostarczone urządzenia grzewcze, które zapewnią komfort termiczny.

Wszystkie przedszkola będą funkcjonowały normalnie.

- Tutaj mamy o tyle lepszą sytuację, że są ferie, więc dzieci jest nieco mniej niż zwykle - dodaje rzeczniczka magistratu. - Mimo wszystko również apelujemy do rodziców, żeby w miarę możliwości zapewnić samodzielnie opiekę. Jeśli ktoś nie będzie miał takiej możliwości, to ta opieka będzie i tu zapewniona.

Awaria nie dotknie wszystkich placówek w takim samym stopniu.

- Te, które znajdują się bliżej węzła cieplnego, będą miały po prostu cieplej. Temperatura w zależności od placówki, może być różna - tłumaczy Marta Kufel.

Sytuacja powinna wrócić do normy w poniedziałek, 22 stycznia.

Instalacja elektryczna - sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 8 Przewód neutralny służy do: przesyłania energii elektrycznej ochrony przed porażeniem sprowadzania prądu do ziemi Dalej