Rozpoczęły się prace konserwatorskie charakterystycznych elementów plastycznych wystroju Szczecińskiego Domu Sportu.

- Prace konserwatorskie prowadzone są od kilku dni. To dość czasochłonny etap przebudowy SDS-u. Wymaga on jednak dużej ostrożności - tłumaczy Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Mozaika ceramiczna z małego basenu oraz mozaika położona w holu wejściowym po zdemontowaniu zostaną zabezpieczone do czasu ich ponownego wkomponowania w przestrzenie nowego obiektu.

Przed przystąpieniem do demontażu wykonana została pełna inwentaryzacja mozaik, a prace przygotowawcze obejmowały m.in. wykonanie pomiarów oraz oznaczenie każdego elementu. Mozaiki zostaną wkomponowane w nowe miejsce i przejdą następnie dodatkowe prace konserwatorskie. Zostaną zdezynfekowane, oczyszczone oraz usunięte zostaną ubytki.

- W przypadku Sgrafitto, które zostanie zabezpieczone na czas prac remontowych holu wejściowego, wykonano pomiary, jak i badania stratygraficzne, których celem było określenie pierwotnych warstw kolorystycznych - dodaje Piotr Zieliński. - Wykonano także odcisk szaty graficznej tzw. negatyw, który będzie pomocny na etapie kolejnych prac, obejmujących m.in. czyszczenie czy naprawy wybranych elementów.

W miejscu wysłużonego obiektu powstanie zupełnie nowy kompleks sportowy w postaci nowej hali sportowej i większego, 30-metrowego basenu. Inwestycja warta ponad 100 milionów złotych ma być gotowa w 2026 roku.

