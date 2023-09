Wynaleźli sposób na odpady

Wiedzą jak wykorzystać odpady z kawy. Ekologiczny wynalazek szczecińskich naukowców

Niemal każdy proces produkcyjny wiąże się z odpadami. Podobnie jest z produkcją kawy, gdzie po wypalaniu ziaren pozostają łuski. Jedna ze szczecińskich palarni kawy zwróciła się więc do naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego o pomoc w kwestii wykorzystaniu tego odpadu, a ci przerobili go na... podpałkę do grilla.