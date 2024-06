Blokada zapowiadana jest w rejonie skrzyżowania ulic Struga i Gryfińskiej, w godzinach przedpołudniowych, czyli w czasie, gdy wiele osób będzie wyjeżdżała ze Szczecina m.in. do nadmorskich miejscowości. Zablokowane mają być po dwa pasy w obu kierunkach. Potężne utrudnienia są więc nieuniknione. Ulica Struga jest jedną z głównych dróg prowadzących z centrum Szczecina do osiedli na Prawobrzeżu, a także autostrady A6. Warto więc wybrać inną trasę, by uniknąć korków.

Na utrudnienia napotkają także pasażerowie komunikacji miejskiej. Przez ulicę Struga przebiega kilka tras linii autobusowych.

- W związku z organizacją zgromadzenia 29.06.2024 r. w godzinach 7:00 – 14:00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej - informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Wyłączone z ruchu kołowego zostaną lewy i środkowy pas ruchu w obu kierunkach na odcinku około 100 metrów od wiaduktu kolejowego w kierunku ul. Gryfińskiej.

Protestujący przewoźnicy domagają się od rządu wprowadzenia nowych regulacji, które mają wesprzeć branżę transportową. "W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie widać efektów naszych prac z Ministerstwem Infrastruktury mających na celu wsparcie przewoźników w bardzo trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli, zapraszamy na wydarzenie mające na celu pokazanie niezadowolenia środowiska przewoźników drogowych tą sytuacją. Akcja protestacyjna ma na celu pokazanie bierności i ignorancji polskiego rządu wobec dramatycznej sytuacji polskich przewoźników drogowych" - czytamy na facebookowym profilu ZSPD.

Do podobnej sytuacji doszło tydzień temu, gdy protestujący przewoźnicy zablokowali autostradę A6. Protesty mają powtarzać się co tydzień, w każdą wakacyjną sobotę, czyli w czasie największych wyjazdów za miasto.

