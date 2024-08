To jedna z najczystszych plaż nad Bałtykiem. Śnieżnobiały piasek i muszelki to początek! Malediwy się chowają!

Plac Orła Białego w Szczecinie do remontu. Będzie gotowy w 2026 r.

Szczeciński urząd miasta poinformował we wtorek (13 sierpnia) o podpisaniu umowy z wykonawcą "nowego" pl. Orła Białego w Szczecinie. W komunikacie przekazano, że przebudowana zostanie nawierzchnia placu, fragmenty ulic Koński Kierat i Staromłyńska oraz chodnik ul. Grodzkiej. Zrealizowane zostaną też prace sieciowe (kanalizacja deszczowa, wodociąg, gazociąg, instalacje elektryczne), oświetlenie, monitoring. – Plac Orła Białego ma 5700 metrów kwadratowych powierzchni, ale łącznie z ulicami przebudowa obejmie prawie 13 tys. metrów kwadratowych – powiedział PAP Piotr Zieliński, rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

SIM nadzoruje projekt, który ma zastać zrealizowany w 18 miesięcy. Wykonawcą prac będzie firma MTM S.A., koszt zadania to 16 426 480,48 zł brutto. Według urzędników, Plac Orła Białego, znajdujący się obok Bazyliki Archikatedralnej Św. Jakuba, ma być sercem szczecińskiego Starego Miasta, miejscem spotkań, wypoczynku i organizacji wydarzeń kulturalnych. Magistrat w komunikacie podkreśla „ograniczenie do minimum ruchu samochodowego” (dostawy do lokali gastronomicznych, dojazd do posesji posiadających parkingi w podwórkach). Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, progi, krawężniki, by „umożliwić swobodny ruch pieszych i rowerzystów”.

Po przebudowie plac ma być podzielony na strefę zieloną (południową) i „utwardzoną” (północną), przy fontannie i Pałacu pod Globusem, gdzie siedzibę ma Akademia Sztuki. Część zielona będzie realizowała funkcje ekologiczne. – Wykonane zostaną nasadzenia 14 sztuk nowych drzew, pojawią się wieloletnie byliny w pastelowych barwach, trawy, rabaty i ogród deszczowy – wylicza Zieliński i dodaje, że istniejące nasadzenia zostaną zachowane, a trawniki „wzmocnione”. Wokół placu powstaną nowe chodniki, a we wschodniej jego części - deptak zapewniający obsługę lokali użytkowych w parterach budynków.

Ogródki kawiarniane zostaną zachowane, ale – jak zaznacza urząd miasta – bez podestów i wygrodzeń. Plac będzie oświetlony przez 25 stylizowanych latarni i sześć latarni drewnianych w części zielonej. Zaprojektowano też małą scenę do organizacji kameralnych wydarzeń artystycznych.

Przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji planowane jest po wakacjach, aby nie utrudniać funkcjonowania znajdujących się tam lokali gastronomicznych i handlowych w szczycie sezonu.