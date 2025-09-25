Walka o czysty Bałtyk. To urządzenie oczyści rzekę z plastiku

Jak działa PortBin?

PortBin to pływające urządzenie, które działa jak "odkurzacz" na powierzchni wody. Zasysa lekkie odpady, takie jak plastikowe butelki, torby, kapsle, liście czy odpadki organiczne. Kosze są zasilane energią elektryczną, łatwe w obsłudze i zaprojektowane z materiałów pochodzących z recyklingu. Każdy z nich ma pojemność ok. 30–40 litrów i może pracować nawet w warunkach zmiennego poziomu wody.

- Jesteśmy wdzięczni, że to akurat Szczecin i North East Marina została wybrana do realizacji tego projektu – mówi Joanna Gądek, dyrektor ds. technicznych ŻSTW. - Nasza marina to miejsce otwarte dla wielu użytkowników, nie tylko żeglarzy, ale także turystów i mieszkańców, dlatego troska o jej czystość jest priorytetem. Dzięki tej instalacji stajemy się przykładem dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla innych podmiotów branży turystyczno-żeglarskiej.

Fala Dobra dla Bałtyku

Zakup i montaż koszy nie byłby możliwy, gdyby nie wspólna akcja Fundacji Ewesa i Loży Przedsiębiorców, które zorganizowały charytatywną akcję Razem dla Bałtyku. Dzięki licytacjom, darowiznom i zaangażowaniu społeczności biznesowej udało się zgromadzić 133 065 zł, co pozwoliło sfinansować zakup dwóch PortBinów.

- Fala Dobra pokazała, że kiedy biznes i wartości idą w parze, można osiągać niesamowite efekty – mówi Karolina Olszanowicz, prezeska Fundacji Ewesa. - Bałtyk ma dla nas szczególne znaczenie, to nad jego brzegiem prowadziliśmy nasze pierwsze działania biznesowe. Po założeniu fundacji chcieliśmy się odwdzięczyć morzu - stąd pomysł na kosze oczyszczające wodę z plastiku.

Plastik w Bałtyku – poważny problem

Z danych HELCOM wynika, że aż 70 procent śmieci w Morzu Bałtyckim to plastik. Kosze portowe PortBin mają za zadanie zatrzymać część tych odpadów, zanim dotrą one na otwarte wody, gdzie stanowią zagrożenie dla ryb, ptaków, ssaków morskich – i ostatecznie dla ludzi, poprzez łańcuch pokarmowy.

Eko wycieczki po Odrze

Na problem zaśmiecania rzek zwracają uwagę także lokalni działacze społeczni, którzy cyklicznie organizują sprzątania Odry. We wrześniu i październiku Fundacja Kamienica 1 organizuje Eko wycieczki po Odrze, które łączą przyjemne z pożytecznym, czyli aktywne spędzanie czasu na wodzie oraz sprzątanie śmieci zalegających na powierzchni wody.

- Zależy nam na tym, aby zaprezentować miasto od zupełnie innej strony, bo mieszkamy w naprawdę pięknym otoczeniu – mówi Marek Szymański, organizator wycieczek. - Pływając kajakiem możemy zatrzymać się i bez problemu podebrać z wody śmieci, które zalegają na powierzchni, dzięki temu zadbamy o nasze środowisko.

