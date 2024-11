Szukali go od ponad dwóch tygodni. Odnaleziono ciało zaginionego pana Feliksa

Do dramatycznych zdarzeń doszło kilka dni temu w Stargardzie. W nocy z 14 na 15 listopada policjanci zostali wezwani na interwencję na zalesione tereny między ulicami Broniewskiego i Żybułtowskiej. Na ziemi leżała kobieta z obrażeniami głowy.

- Funkcjonariusze podjęli wobec kobiety resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadzili aż do przybycia na miejsce ratowników medycznych i przejęcia przez nich działań - informuje prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Czynności te okazały się jednak bezowocne i 29 letnia kobieta zmarła.

Sprawca zatrzymany tego samego dnia

Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. Policjanci zabezpieczyli liczne ślady kryminalistyczne. Prokurator zdecydował o zabezpieczeniu ciała zmarłej kobiety do sekcji zwłok. Rozpoczęły się również poszukiwania sprawcy. Podejrzany o zabójstwo mężczyzna został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.

- Sprawca, 29 letni mężczyzna, został zatrzymany w dniu 15 listopada i następnie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie, gdzie usłyszał zarzut popełnienia zbrodni kwalifikowanej z art. 148 § 1 kk, to jest zabójstwa 29 letniej kobiety - dodaje prok. Łukasz Błogowski. - Podejrzany, w toku przesłuchania przez prokuratora, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

29-latek w areszcie

Na wniosek prokuratora mężczyzna trafił do aresztu, gdzie spędzi kolejne trzy miesiące.

- Na obecnym etapie postępowania wykonywane są niezbędne czynności procesowe, w celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia - podkreśla prokurator.

Za zabójstwo, z godnie z polskim prawem grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, albo dożywotnie pozbawienie wolności.

