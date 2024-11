Szukali go od ponad dwóch tygodni. Odnaleziono ciało zaginionego pana Feliksa

Do zdarzenia doszło w rejonie jednego z marketów w Szczecinie. Nietrzeźwy mężczyzna usiłował dokonać rozboju na 34-letniej kobiecie z dzieckiem. Groził jej niebezpiecznym narzędziem i żądał papierosów i innych przedmiotów. Zaatakowana kobieta próbowała się bronić, doszło do szarpaniny. Następnie napastnik uciekł.

28-latek długo nie nacieszył się jednak wolnością. Gdy policjanci otrzymali informację o zdarzeniu, szybko podjęli działania. Mężczyzna odpowiadający rysopisowi został zauważony na jednej z pobliskich ulic.

Na widok policjantów, mężczyzna rzucił się do ucieczki, jednak został zatrzymany na przystanku autobusowym. 28-latek stawiał opór i nie stosował się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, a w trakcie przesłuchania zaprzeczał, by brał udział w tym zdarzeniu.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił jednak na przedstawienie 28-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania rozboju. Na wniosek prokuratury zastosowano wobec niego dwumiesięczny areszt.

Wkrótce mężczyzna będzie tłumaczył się ze swojego zachowania przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym za usiłowanie rozboju grozi od 2 do 12 lat więzienia. A jeżeli rozbój jest połączony z użyciem niebezpiecznego narzędzia, sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

