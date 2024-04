Szykuje się wielkie oblężenie na majówkę. Nawet 200 tysięcy turystów

Pojechaliśmy do sklepu w Niemczech i nie wierzyliśmy własnym oczom. Tych produktów się tu nie spodziewaliśmy

Nawet 200 tysięcy turystów odwiedzi Pomorze Zachodnie

- Posiłkując się danymi z ubiegłych latach, szacuje się, że w majówkę Zachodniopomorskie odwiedzić może nawet 200 tys. turystów, którzy skorzystają przynajmniej z jednego noclegu – przekazał Polskiej Agencji Prasowej Łukasz Jucha z urzędu marszałkowskiego. Jak dodał, "prawie 70 proc. tej liczby stanowią turyści krajowi, 20 proc. turyści z regionu, a 10 proc. to turyści zagraniczni".

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, woj. zachodniopomorskie posiada jedną z największych baz noclegowych w Polsce. W ubiegłym roku region odwiedziło ponad 3,4 mln turystów, co oznacza wzrost o ponad 160 tys. w stosunku do 2022 roku i o blisko 200 tys. w stosunku do 2019 roku.

- Tylko w ostatnich kilku latach ilość miejsc noclegowych wzrosła o prawie 3,5 tysiąca - dodaje Łukasz Jucha. - Zachodniopomorskie obiekty noclegowe udzielają najwięcej noclegów w Polsce. W sumie w ubiegłym roku było ich 15,6 mln, to o milion więcej niż w Małopolsce i o 5 milionów więcej niż na Dolnym Śląskim czy na Mazowszu.

Kołobrzeg i Świnoujście w czołówce

Ceny noclegów nad Bałtykiem są różne w zależności od standardu i lokalizacji. Jak wynika z informacji serwisu nocowanie.pl, w pierwszej dziesiątce miejsc najchętniej wybieranych przez turystów na majówkę znajdują się Kołobrzeg i Świnoujście.

- Cena pobytu w Kołobrzegu rozpoczyna się od 100 zł od osoby za dobę - informuje Karol Wiak z serwisu nocowanie.pl. - Turyści przyjeżdżają tu średnio na około 3 dni. Druga popularna miejscowość to Świnoujście, ze średnią ceną za osobę na poziomie 132 zł. W przypadku tej miejscowości, czas wypoczynku jest nieco dłuższy, bo wynosi dokładnie 3,5 doby.

Za mały apartament z aneksem kuchennym w Kołobrzegu i Świnoujściu turyści płacą średnio od 400 złotych do 700 złotych. W mniejszych miejscowościach tj. Pogorzelica, ceny w pensjonatach i ośrodkach wahają się od 80 do 199 zł za osobę.

- Mamy cały hotel wyprzedany na majówkę. Zainteresowanie w ostatnich dniach jest bardzo duże, choć jeszcze trzy tygodnie temu obłożenie dobijało do zaledwie 60-70 proc. – informuje dyrektor zarządzający hotelu Hamilton w Świnoujściu Roman Kucierski. - To dowód na to, że mieszkańcy bardzo skrupulatnie wypatrują prognoz pogody i swoje plany na majówkę w dużej mierze uzależniają od tego jaka będzie aura.

Jak dodaje Roman Kucierski, część nadmorskich hotelarzy decyduje się obniżyć ceny noclegów na majówkę, by przyciągnąć nie tylko turystów zagranicznych, ale też turystów z Polski.

- W naszym przypadku standardowe ceny spadły o ok. 25 proc. w porównaniu z rokiem 2023 - podkreśla Roman Kucierski.

W ubiegłym roku na Pomorzu Zachodnim działało ponad 1400 obiektów noclegowych, w tym prawie 300 obiektów hotelowych. Region odwiedziło ponad 3,4 mln turystów, co w porównaniu z 2022 rokiem oznacza wzrost o ponad 160 tysięcy i o blisko 200 tysięcy w stosunku do roku 2019.

