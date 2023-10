W tym miejscu ginęli ludzie. "Przejście grozy" będzie już bezpieczniejsze

Tłumy na największym cmentarzu w Polsce. To dopiero przedsmak tego, co będzie tu się działo 1 listopada

Przejście dla pieszych na ul. Mieszka I od lat uznawane było za jedno z najbardziej niebezpiecznych w Szczecinie. Korzysta z niego wiele osób, które udają się na cmentarz lub do pobliskich sklepów i korzystają ze zlokalizowanych nieopodal przystanków autobusowych. Nie było tam sygnalizacji świetlnej. Nad pasami znajdowało się jedynie dodatkowe oświetlenie, które miało na celu zwiększyć widoczność. Mimo wyraźnego oznakowania i "tarki" która ma zmusić kierowców do zdjęcia nogi z gazu, pojazdy poruszały się tam z bardzo dużą prędkością, zdecydowanie większą niż dopuszczalna w tym miejscu "siedemdziesiątka", co często prowadziło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Jednym z najbardziej tragicznych zdarzeń był wypadek, do którego doszło we wrześniu 2021 roku. Pod kołami rozpędzonego sportowego mercedesa zginął 85-letni mężczyzna. Tragedia wywołała burzliwą dyskusję na temat bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu.

Żeby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, miasto zdecydowało o budowie sygnalizacji świetlnej. Wiosną 2023 r. ogłoszono przetarg, do którego zgłosiła się jedna firma. Po kilku miesiącach prac, sygnalizatory zostały uruchomione. Zielone światło dla pieszych jest uruchamiane przyciskiem. Inwestycja kosztowała prawie 600 tysięcy złotych.

Teraz zarówno kierowcy jak i piesi muszą przyzwyczaić się do nowej organizacji ruchu. Jeżeli wszyscy będą się do niej stosować, na "przejściu grozy" powinno już być zdecydowanie bezpieczniej.