i Autor: Grzegorz Kluczyński Na ulicy Mieszka I powstanie sygnalizacja świetlna

Będzie bezpieczniej?

Na tym przejściu giną ludzie. Jest chętny na budowę sygnalizacji świetlnej

To prawdziwy "czarny punkt" w Szczecinie. Mimo, iż obowiązują tutaj ograniczenia prędkości, wielu kierowców traktuje ulicę Mieszka I jak tor wyścigowy, co często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na przejściu dla pieszych na wysokości Galerii Mieszka, gdzie z powodu brawury kierowców niejednokrotnie dochodziło do groźnych zdarzeń z udziałem pieszych, niestety również z tragicznym skutkiem. To ma się zmienić dzięki uruchomieniu w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Jest jeden chętny podmiot na realizację tej inwestycji.