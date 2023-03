To ma się zmienić

Tutaj giną ludzie, a kierowcy nagminnie łamią przepisy. Będzie w końcu bezpieczniej?

To jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Szczecinie. Mimo, iż obowiązują tutaj ograniczenia prędkości, wielu kierowców traktuje ulicę Mieszka I jak tor wyścigowy, co często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Jednym z "czarnych punktów" jest przejście na wysokości Galerii Mieszka, gdzie z powodu brawury kierowców niejednokrotnie dochodziło do groźnych zdarzeń z udziałem pieszych, niestety również z tragicznym skutkiem. To ma się wkrótce zmienić.