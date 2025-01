W Szczecinie powstanie nowy stadion. Przetarg jeszcze w styczniu

W ubiegłym sezonie drużyna po raz pierwszy w swej historii awansowała do drugiej ligi piłkarskiej. Na półmetku rozgrywek spisuje się bardzo dobrze. Zajmuje ósme miejsce w tabeli, mając zaledwie dwa punkty do miejsca dającego prawo gry o baraże o awans na zaplecze ekstraklasy. Wcześniej zespół dał się poznać z zaciętych bojów na szczeblu centralnym rozgrywek Pucharu Polski. W sezonie 2020/21 przegrał walkę o 1/8 finału z Cracovią (0:1), a rok później na tym samym etapie rozgrywek i takim samym wynikiem uległ Legii Warszawa. Świt, to klub konsekwentnie budowany od wielu sezonów. Najpierw przez kilka lat należał do czołowych zespołów na poziomie III ligi, by w końcu awansować szczebel wyżej.

Świt Skolwin ma jednak spore problemy infrastrukturalne. Jego stadion obecnie może ugościć około 900 kibiców. Posiada dwie trybuny równoległe do bocznych linii boiska. Jednak jedna z nich jest wyłączona z eksploatacji ze względu na postępującą erozję betonowego podłoża. To wszystko sprawia, że komisja licencyjna PZPN przyznała Świtowi warunkową licencję na grę w II lidze. Wszystko dzięki temu, że już podczas procesu licencyjnego prowadzono prace projektowe mające na celu poważną przebudowę stadionu na Skolwinie. Jako stadion rezerwowy Świt zgłosił stadion miejski, którym zarządza Pogoń Szczecin. Jednak klub z ekstraklasy nie jest szczególnie skłonny, by użyczać swój obiekt na rozgrywki drugoligowe.

- Ponadto bardzo mi zależny na tym, by grać na własnym obiekcie, dzięki czemu budujemy tożsamość dzielnicy i zacieśniamy więzy z kibicami - mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Świtu Paweł Adamczak. - W poprzednim sezonie mieliśmy średnią frekwencję na poziomie niespełna 500 widzów, mimo iż wstęp na mecze był bezpłatny. Teraz, w II lidze, mecze są biletowane, a mimo tego frekwencja się podwoiła.

Świt od kilku lat zabiegał w szczecińskim magistracie o pieniądze na inwestycję w stadion. W końcu się udało. Pod koniec ubiegłego roku rajcy miejscy zapisali w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 36 mln złotych na przebudowę obiektu. Za tę kwotę w miejscu rozsypującej się i wyłączonej z użytkowania trybuny powstanie nowa, zadaszona, której elementem będzie budynek zaplecza (szatnie, sale konferencyjne, pomieszczenia fizjoterapeutyczne). Pomieści około 1000 osób, co oznacza, że po zakończeniu przebudowy mecze Świtu będzie mogło obejrzeć ok. 2 tysiące kibiców.

Ponadto wybudowane zostanie oświetlenie boiska, co sprawi, że mecze częściej będą mogły być transmitowane w telewizji. Minionej jesieni, mecze u siebie Świt musiał grać w godzinach południowych, by zdążyć przed zapadającym zmrokiem. Na koniec zostanie zainstalowana nowa, hybrydowa płyta boiska.

- Jeszcze w styczniu chcielibyśmy ogłosić przetarg na tę inwestycję – mówi wiceprezydent Szczecina ds. gospodarczych Michał Przepiera. - Chcemy ją realizować etapowo. Zaczniemy od budowy nowej trybuny. Na szczęście w tej chwili na rynku budowlanym są sprzyjające warunki dla inwestorów i powinniśmy sprawnie przeprowadzić przetarg i ruszyć z pracami. Sądzę, że te rozpoczną się w połowie roku.

Projekt budowlany jest już gotowy. Inwestycję w ramieniu miasta Szczecin ma koordynować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Ta sama, która realizowała budowę stadiony im. Floriana Krygiera, na którym występuje Pogoń.

- Podobnie, jak to było w przypadku Pogoni, chcemy nadal grać na swoim obiekcie podczas prowadzenia prac budowlanych – dodaje Paweł Adamczak. - Chciałbym, aby jak najszybciej powstało oświetlenie, bo to jest istotne dla nas ze względów promocyjnych. Gdy prace budowlane ruszą, to nie powinniśmy mieć problemów z uzyskaniem warunkowych licencji na grę drugiej, a nawet pierwszej lidze, bo finalnie stadion będzie spełniał wszystkie standardy licencyjne na starty na zapleczu ekstraklasy.

