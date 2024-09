Dramat na osiedlu. Zginęły trzy osoby

Przypomnijmy, do mrożących krew w żyłach scen doszło w czwartkowe popołudnie, 15 czerwca. To był dzień jak każdy inny. Mieszkańcy odpoczywali na balkonach, spacerowali z psami, robili zakupy w pobliskim supermarkecie, gdy nagle tę spokojną atmosferę przerwały krzyki kobiety uciekającej przed ubranym na czarno, uzbrojonym mężczyzną. Wbiegła do klatki schodowej, a napastnik wszedł za nią do mieszkania na parterze przez balkon. Po chwili rozległy się strzały, a na spokojnej osiedlowej ulicy zaroiło się od policyjnych radiowozów. Na miejsce przyjechało również pogotowie ratunkowe i straż pożarna. Mieszkańcy sąsiednich domów zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce, a teren ogrodzono policyjną taśmą. Około godz. 20:00 do akcji wkroczyli policyjni antyterroryści. Zdecydowano o siłowym wejściu do mieszkania, w którym zabarykadował się napastnik. Padły kolejne strzały. Po kilkunastu minutach akcja zakończyła się. Do późnych godzin nocnych na miejscu pracowali policyjni technicy kryminalistyki.

Jak się okazało, w lokalu znaleziono trzy martwe osoby. Była to kobieta, jej partner i były partner. Mężczyzna zastrzelił parę, po czym, po dokonaniu zabójstwa targnął się na swoje życie. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci były obrażenia, które powstały w wyniku postrzału. Motywem zbrodni była zazdrość.

Śledztwo w sprawie strzelaniny przy ul. Kasjopei umorzone

Jak informuje portal wSzczecinie.pl, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie tragedii przy ul. Kasjopei.

– Postępowanie to zostało prawomocnie umorzone - poinformowała w rozmowie z portalem Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Decyzja została podjęta ze względu na to, że sprawca podwójnego zabójstwa popełnił samobójstwo.

Tragedia odbiła się szerokim echem w całej Polsce, jednak największe piętno odcisnęła na mieszkańcach osiedla przy ul. Kasjopei. W miejscu, gdzie doszło do dramatycznych zdarzeń, jeszcze przez kilka dni paliły się znicze i leżały wiązanki z białych róż.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

