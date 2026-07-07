W menu dorsz i morszczuk, na talerzu coś zupełnie innego. Zatrważające wyniki kontroli smażalni nad Bałtykiem

Bałtyckie smażalnie pod lupą. Wyniki są druzgocące

Inspekcja objęła kontrolą 50 punktów gastronomicznych. W 38 z nich – czyli 76 proc. – wykryto nieprawidłowości. Badano cechy organoleptyczne, parametry fizykochemiczne oraz sposób znakowania potraw. Tylko wygląd i zapach ryb nie budziły zastrzeżeń.

W laboratoriach zakwestionowano 8 partii ryb z powodu podmiany gatunków. Klient zamawiał np. solę, a dostawał limandę żółtopłetwą. Zamiast dorsza atlantyckiego czy morszczuka argentyńskiego – czarniak, znany również jako „dorsz czarny”. To zupełnie inne gatunki, różniące się smakiem i strukturą mięsa.

Menu bez składników, brak alergenów, niepełne nazwy. Klient w ciemno zamawia rybę

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło oznakowania – błędy wykryto w 79 partiach, czyli 66,9 proc. przypadków. Brakowało wykazu składników, informacji o alergenach, a nazwy ryb były niepełne lub nieprawidłowe. Inspekcja przypomina, że prawidłowe oznakowanie potraw to nie formalność, lecz obowiązek, który ma chronić zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta.

Prawidłowe oznakowanie powinno zawierać pełny wykaz składników, ułożony w kolejności malejącej – od tych, których jest najwięcej. W menu musi znaleźć się także wyraźnie oznaczona lista alergenów, np. gluten, ryby, jajka, soja, orzechy. Nazwa ryby powinna być konkretna i zgodna z gatunkiem, bez ogólników typu „filet rybny”. Klient ma prawo wiedzieć, czy je dorsza atlantyckiego, czarniaka, mintaja czy morszczuka. W lokalu powinien być dostępny – bez proszenia obsługi – szczegółowy wykaz składników wszystkich potraw, panierki, surówek i sosów. To podstawowy element uczciwej informacji dla klienta, który pozwala uniknąć wprowadzenia w błąd.

Smażona czy pieczona? Inspekcja: klient musi wiedzieć, co dostaje na talerzu

Inspekcja zwraca uwagę, że w menu musi być jasno wskazane, w jaki sposób przygotowano rybę. „Ryba smażona” i „ryba pieczona” to dwa różne produkty, powstające w odmiennych procesach. Dla wielu klientów to kluczowa informacja – zarówno ze względów zdrowotnych, jak i smakowych.

Smażoną rybę można rozpoznać po chrupiącej, tłustszej powierzchni, często z wyraźnymi śladami panierki lub mąki. Mięso bywa bardziej zwarte, a skórka – jeśli jest pozostawiona – mocno przyrumieniona. Pieczona ryba ma natomiast delikatniejszą strukturę, jest mniej tłusta, a jej powierzchnia nie jest tak chrupiąca. Często zachowuje naturalny kolor mięsa, a skórka jest miękka lub lekko przypieczona, ale nie tłusta. To proste różnice, które pozwalają klientowi ocenić, czy dostał danie zgodne z opisem.

Jak rozpoznać uczciwą smażalnię? Praktyczny poradnik dla turystów

Nad morzem łatwo trafić na lokal, który bardziej liczy na szybki zysk niż na jakość. Są jednak proste sposoby, by ocenić, czy smażalnia jest uczciwa. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, czy w menu podano konkretne gatunki ryb, a nie ogólne określenia. Uczciwy lokal udostępnia pełny wykaz składników – często w formie segregatora lub tablicy przy kasie. Obsługa nie unika odpowiedzi na pytania o pochodzenie ryby, sposób przygotowania czy obecność alergenów. Warto też spojrzeć na kuchnię: jeśli jest otwarta, łatwo ocenić, czy ryby są świeże, a olej w frytownicy nie jest spalony. Uczciwa smażalnia nie boi się transparentności.

Sankcje i ostrzeżenie dla branży. Inspekcja nie zamierza odpuszczać

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami zastosowano sankcje przewidziane prawem. Inspekcja zapowiada dalsze kontrole i przypomina, że sezon letni to czas wzmożonego ruchu turystycznego, a tym samym większej odpowiedzialności gastronomii. Klienci nad Bałtykiem powinni uważnie czytać menu, pytać o gatunek ryby i sprawdzać, czy lokal udostępnia wykaz składników. To podstawowe narzędzia, by uniknąć wprowadzenia w błąd.

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