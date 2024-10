i Autor: Shutterstock; Baranowski/AKPA

Fani na tropie

W którym areszcie przebywa Budda? To może być właśnie to miejsce

Nie milkną echa afery, która rozpętała się wokół znanego youtubera Buddy. Mężczyzna został zatrzymany 14 października przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Sprawą Kamila L. zajmuje się szczecińska Prokuratura Krajowa, z tego powodu został on przewieziony do Szczecina, gdzie został przesłuchany, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Wciąż tajemnicą pozostaje, w której placówce obecnie przebywa Budda, jednak jego fani mają pewne przypuszczenia.