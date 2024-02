Pamiętacie je?

W czasach PRL powstawały tu kultowe słodycze! W tym mieście wciąż unosi się zapach czekolady

Dla wielu osób, które przyjeżdżają tutaj po raz pierwszy, unoszący się w powietrzu słodki zapach czekolady może być ogromnym zaskoczeniem. Bo jak to możliwe, że miasto określane mianem "portowego" czy "morskiego", nie kojarzy się np. z zapachem ryb? Na takie niespodziewane i bardzo miłe wrażenia można liczyć... w Szczecinie. A wiąże się z tym ciekawa historia, gdyż to właśnie tutaj powstawały słodycze, które w czasach PRL były znane w całej Polsce. Słodyczy już wprawdzie nie ma, ale przyjemny zapach unosi się do dziś.