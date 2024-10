Nie było chwili do stracenia

Syreny alarmowe w Stargardzie

Dlaczego 5 listopada w Stargardzie wyją syreny? Jak tłumaczy urząd miasta, są to tylko testy, mające na celu sprawdzenie zmodernizowanego systemu ostrzegania przed niebezpieczeństwem. W całym mieście pojawiło się 14 nowoczesnych syren alarmowych, które będą testowane we wtorek, 5.11.2024 r. Syreny wydadzą 2 rodzaje dźwięków – najpierw 3-minutowy sygnał modulowany, który oznacza ogłoszenie alarmu. Po nim będzie 3-minutowy sygnał ciągły, czyli odwołanie alarmu. Syreny będzie można usłyszeć od rana do około 13:00.

"Nie należy reagować na ich dźwięk, który usłyszymy o różnych godzinach. Test robimy po to, żeby upewnić się, że sygnał dotrze do stargardzian"

- czytamy w komunikacie urzędu miasta w Stargardzie.

Apel do mieszkańców

W związku z tym urzędnicy wystosowali apel do mieszkańców, by poinformować o tym czy dźwięk syren dotarł do każdego zakątka miasta.

"Każdy, kto je usłyszy, może to zgłosić e-mailowo: [email protected] albo zadzwonić pod nr tel. 91 577 08 17. W wiadomości warto napisać, o której godzinie dotarły do nas dźwięki, czy były wyraźne i w jakim miejscu wtedy przebywaliśmy"

- apelują urzędnicy i proszą o informację również te osoby, które podczas wtorkowych testów w ogóle nie usłyszą syren.

