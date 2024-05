Ważna inwestycja

Zniknie ostatnia droga krajowa w tym mieście. Prace ruszą już niebawem

SES 9:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To ostatni odcinek drogi krajowej, jaki przebiega przez Stargard. Wkrótce DK20, której trasa prowadzi ulicami Gdańską, Marii Skłodowskiej-Curie i Bydgoską, zniknie z tego miasta i ominie je od wschodniej strony po zupełnie nowym śladzie. Oznacza to, że ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony nie tylko poza centrum, ale też poza granice miasta, co nie tylko poprawi czas przejazdu, ale też bezpieczeństwo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wybrała ofertę na realizację obwodnicy Stargardu.