Urokliwe jeziorko poważnie zagrożone. Jest petycja do Wód Polskich

Urokliwe jeziorko na Gumieńcach poważnie zagrożone. Jest petycja do Wód Polskich

Kiedyś piękne jezioro, nad którym funkcjonowała nawet niewielka plaża, dziś wysychający zarastający trzcinami i zaśmiecony ściek. Brzmi to przygnębiająco, niestety rzeczywistość jest brutalna. Jezioro Słoneczne na Gumieńcach w niczym już nie przypomina tego, co było tu kilkadziesiąt lat temu. Szczecinianie od lat walczą o uratowanie tego miejsca, niestety wszelkie działania okazują się mało skuteczne. W sieci pojawiła się petycja do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, które zarządza akwenem, w sprawie jego katastrofalnego stanu.