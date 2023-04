Wstrząsające szczegóły!

Udusiła swojego malutkiego synka pieluszką. Patrycja C. usłyszała wyrok

Chociaż jej 5-miesięczny synek poważnie chorował, nie udzieliła pomocy i nie zawiozła go do lekarza. 26-letnia Patrycja C. ze Szczecina pozbawiła życia swoje chore dziecko, dusząc je pieluszką. W poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie podjął ostateczną decyzję w sprawie kobiety i ogłosił wyrok.