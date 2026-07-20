Uczestniczka "Gogglebox" odwiedziła Szczecin. Wzięła udział w Marszu Równości, spróbowała frytburgera i odkryła szokującą tajemnicę paprykarza

Kolorowy marsz i gorące powitanie

Tuż po przyjeździe Malwina dołączyła do uczestników 8. Szczecińskiego Marszu Równości. Maszerowała w barwnym tłumie, pozdrawiała ludzi, robiła zdjęcia i nagrywała krótkie relacje. Podkreślała, że atmosfera wydarzenia była „pełna energii, radości i ogromnej życzliwości”. Jej obecność szybko zauważyli uczestnicy, którzy chętnie podchodzili, by zamienić z nią kilka słów. Po zakończeniu marszu influencerka ruszyła w miasto, by sprawdzić, czym żyje Szczecin poza wydarzeniem.

Paprykarz na Placu Grunwaldzkim i wielkie odkrycie

Podczas spaceru po centrum Malwina zatrzymała się na Placu Grunwaldzkim, gdzie spróbowała paprykarza szczecińskiego kupionego w sklepie. Już po pierwszych kęsach zaczęła dopytywać o jego pochodzenie. I wtedy wyszło na jaw coś, co zaskakuje wielu turystów – popularny paprykarz sprzedawany w puszkach nie jest produkowany w Szczecinie, lecz… w Słupsku.

To odkrycie wywołało u niej szczery śmiech, ale też skłoniło do dalszych poszukiwań. „Jak to? Szczeciński, ale nie szczeciński?” – komentowała w nagraniu.

Prawdziwy paprykarz? Tylko lokalnie

Żeby sprawdzić, jak powinien smakować „prawdziwy” paprykarz, Malwina odwiedziła jeden ze szczecińskich lokali, gdzie potrawa przygotowywana jest na miejscu, według lokalnych receptur. Różnica okazała się ogromna. W rolce opublikowanej na Instagramie podkreśliła, że wersja restauracyjna jest „zupełnie inną bajką” – świeższą, bardziej rybną i zdecydowanie bardziej „szczecińską”. Ostatecznie paprykarz w restauracji otrzymał "dziesiątkę", a ten ze słoiczka - "dwójkę".

Frytkebab i frytburger – lokalny hit albo… koszmar

Influencerka postanowiła spróbować także kolejnego szczecińskiego klasyka. Odwiedziła dwa najbardziej znane fastfoody w mieście – MakKwak i BarRab. W MakKwaku zamówiła kultowego frytkebaba, czyli kebab w bułce, w którym zamiast surówki znajdują się frytki. W BarRabie spróbowała z kolei frytburgera, czyli wariacji na ten sam temat, ale w formie burgera.

Dania, które jedni uwielbiają, a inni omijają szerokim łukiem, wzbudziły u niej mieszane emocje – od rozbawienia po lekkie zdziwienie. W relacjach przyznała jednak, że bardzo jej smakują, chociaż bardziej doceniła frytburgera z BarRabu.

Kim jest Malwina Nowak?

Malwina Nowak to jedna z najbardziej wyrazistych bohaterek programu Gogglebox. Przed telewizorem, gdzie od lat komentuje telewizyjne hity wraz ze swoim partnerem. Można ją zobaczyć także w innych produkcjach TTV, a w mediach społecznościowych śledzi ją kilkaset tysięcy osób. Słynie z bezpośredniego stylu, poczucia humoru i szczerych reakcji – dokładnie takich, jakie pokazała podczas wizyty w Szczecinie.

Relacja z wizyty podbiła internet

Wszystkie kulinarne testy, komentarze i wrażenia Malwina opublikowała w krótkich rolkach na Facebooku Instagramie. Jej szczecińska przygoda szybko zdobyła popularność, a mieszkańcy miasta zaczęli masowo komentować jej odkrycia.

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QUIZ: To prawdziwy hit telewizji! Jak dobrze znasz bohaterów programu "Gogglebox. Przed telewizorem"? Pytanie 1 z 15 Pierwszy odcinek polskiej edycji "Gogglebox" został wyemitowany: w 2010 roku w 2014 roku w 2017 roku Następne pytanie