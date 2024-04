To on włamał się do sklepu i rozbijał szyby w samochodach. Wizyta policjantów zaskoczyła 39-latka

Świeżo wyprane ubrania, pościel czy ręczniki, po wysuszeniu ich na zewnątrz, pięknie pachną i wydają się wyjątkowo świeże i miłe w dotyku. Chociaż podobne efekty można osiągnąć, susząc pranie w domu, przy użyciu płynu do płukania, zdecydowana większość uważa, że to nie to samo. Czyste tkaniny, "owiane" wiosennym wiatrem, pachną zdecydowanie lepiej i są przyjemniejsze w dotyku niż te wysuszone we wnętrzu czy w suszarce.

Ubrania na sznurku "psuły jej widok"

Nie wszystkim może się jednak podobać widok prania suszącego się na zewnątrz. Ta z pozoru całkiem "niewinna" czynność, często bywa przyczyną sąsiedzkich konfliktów. Z taką sytuacją spotkała się m.in. użytkowniczka forum internetowego mumsnet.com, którą z powodu suszenia prania na sznurku rozwieszonym w ogródku spotkało wiele nieprzyjemności ze strony sąsiadki, która twierdziła, że suszące się ubrania "psują jej widok" i zagroziła nawet, że złoży w tej sprawie donos do rady sołeckiej. Liczne emocje budzi również suszenie ubrań na balkonach. Zdaniem wielu, widok bielizny rozwieszonej na balkonach lub loggiach, ma negatywny wpływ na estetykę budynku lub po prostu się nie podoba niektórym mieszkańcom. Prowadzi to często do licznych sporów między sąsiadami.

Czy suszenie prania na zewnątrz jest zabronione?

W zasadzie nie istnieją żadne przepisy, które zakazywałyby suszenia prania na zewnątrz - w przydomowych ogródkach czy na balkonach. Jednak z powodu sąsiedzkich kłótni spowodowanych widokiem ubrań suszących się na tarasach, balkonach czy loggiach, niektóre wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe decydują się na umieszczenie w swoich regulaminach specjalnych zapisów dotyczących właśnie suszenia prania, zakazując robienia tego w widocznych miejscach. W tej sytuacji pozostaje jedynie używanie składanej suszarki w mieszkaniu, korzystanie z ogólnodostępnej suszarni (co bywa rzadkością) lub zakup suszarki elektrycznej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i koniecznością znalezienia miejsca na niewielkim metrażu.

Kiedy można dostać mandat za suszenie prania?

Są jednak sytuacje, gdy suszenie prania może być przyczyną poważnych kłopotów. Są to jednak przypadki, gdy nie zadbamy o odpowiednie zabezpieczenie suszących się rzeczy. Gdy są one zbyt mokre, ociekająca woda może zalać balkon lub mieszkanie na niższym piętrze. W przypadku, gdy spowoduje to szkody materialne, sprawca może zostać obciążony kosztami ich naprawy. Gdy będziemy w ten sposób notorycznie zalewać czyjś balkon, może również zainterweniować straż miejska i ukarać nas mandatem z powodu naruszenia art. 75 kodeksu wykroczeń "Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". Jeżeli zostanie udowodnione, że ta czynność była wynikiem złośliwego działania, konsekwencje mogą być jeszcze bardziej dotkliwe - z karą grzywny lub ograniczenia wolności włącznie.

