Tysiące skontrolowanych, dziesiątki zatrzymanych. 7 miesięcy kontroli na granicy z Niemcami

2026-01-27 11:44

Tymczasowa kontrola na granicy polsko-niemieckiej trwa już ponad siedem miesięcy i wszystko wskazuje na to, że ten stan pozostanie z nami na długo. Od momentu jej przywrócenia funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej skontrolowali blisko 860 tysięcy osób i sprawdzili blisko 400 tysięcy pojazdów. Jakie są efekty tych działań?

Kontrola na granicy

Autor: Morski Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe
Nielegalni cudzoziemcy, przemytnicy migrantów na granicy z Niemcami

Jak informuje MOSG, 70 osobom odmówiono wjazdu do Polski. W wyniku prowadzonych działań zatrzymano również 22 przemytników, którzy nielegalnie szmuglowali migrantów do Niemiec. Łącznie ujawniono 73 cudzoziemców, którzy usiłowali przekroczyć granicę państwową wbrew przepisom z RP do RFN.

Straż Graniczna wspierana przez inne służby. Wspólna walka z nielegalną migracją

Funkcjonariusze Straży Granicznej są wspierani przez policję, żandarmerię wojskową, Wojska Obrony Terytorialnej oraz inne służby. Wspólnie przeciwdziałają nielegalnej migracji, eliminują zagrożenia dla porządku publicznego i dbają o bezpieczeństwo państwa. Dzięki współdziałaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczenie ruchu granicznego przy jednoczesnym zachowaniu płynności przepływu osób i pojazdów przekraczających granicę na Pomorzu Zachodnim.

Na czym polegają kontrole na granicy z Niemcami?

Tymczasowa kontrola na granicy ma charakter selektywny, wyrywkowy i ukierunkowany. Prowadzona jest na kierunku wjazdowym do Polski i dotyczy wybranych osób oraz środków transportu. Kontrole zostały wprowadzone w związku ze wzrostem liczby prób nielegalnego przekraczania granicy, zmianami w polityce migracyjnej krajów ościennych oraz koniecznością wzmocnienia bezpieczeństwa i skuteczniejszego nadzoru nad ruchem transgranicznym.

Co warto wiedzieć przed podróżą do Niemiec?

Planując podróż, należy uwzględnić możliwość wytypowania do kontroli. Każda osoba, bez względu na wiek, która zamierza przekroczy granicę, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport w wersji fizycznej. Należy pamiętać, że mDowód w aplikacji mObywatel nie uprawnia do przekroczenia granicy.

