Tysiące Polaków robią tu zakupy. Action wyłożył miliony na nową inwestycję

Potężny krok w rozwoju sieci

Action – jedna z najszybciej rosnących sieci handlowych w Polsce – oficjalnie otworzyła w Dunikowie pod Szczecinem swoją najnowszą inwestycję. To już czwarte takie zaplecze firmy w naszym kraju i jednocześnie osiemnaste w Europie. Obiekt ma powierzchnię aż 44 tysięcy metrów kwadratowych i docelowo będzie obsługiwać nawet 180 sklepów w Polsce i Niemczech.

To kolejny etap ekspansji marki, która od wejścia na polski rynek w 2017 roku urosła do imponujących rozmiarów. Dziś Action prowadzi 453 sklepy i zatrudnia ponad 6800 osób.

Setki nowych miejsc pracy

Nowa inwestycja to również ogromny zastrzyk dla lokalnego rynku pracy. Firma zapowiada, że w dłuższej perspektywie w Dunikowie zatrudnienie znajdzie około 400 osób.

– DC Dunikowo oferuje nam świetną, centralną lokalizację dla obsługi rosnącej sieci sklepów w Polsce – podkreśla Jens Burgers, dyrektor łańcucha dostaw Action. – Jestem też dumny, że obiekt wyznacza standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ekologia na pierwszym miejscu

Nowy obiekt został zaprojektowany tak, by spełniać najwyższe normy środowiskowe. Jest całkowicie pozbawiony instalacji gazowych, a jego konstrukcja i wyposażenie zostały dobrane z myślą o minimalnym wpływie na środowisko.

Inwestycja zdobyła prestiżowy certyfikat BREEAM Outstanding, czyli najwyższy możliwy poziom w międzynarodowym systemie oceny ekologicznej budynków. To potwierdzenie, że obiekt łączy wysoką efektywność energetyczną z funkcjonalnością.

„Chcemy być jeszcze bliżej klientów”

Przedstawiciele firmy podkreślają, że inwestycja w Szczecinie to odpowiedź na rosnące zainteresowanie Polaków ofertą Action.

– Klienci przyjęli nas bardzo ciepło od samego początku – mówi Paweł Essel, dyrektor generalny Action w Polsce. – Rozbudowa naszego zaplecza pozwoli nam być jeszcze bliżej kupujących i szybciej reagować na ich potrzeby.

Co oznacza to dla regionu?

Nowa inwestycja to nie tylko miejsca pracy, ale też wzmocnienie pozycji Szczecina jako ważnego punktu logistycznego na mapie Europy. Dzięki położeniu blisko granicy obiekt będzie obsługiwał zarówno polskie, jak i niemieckie sklepy sieci.

To kolejny dowód na to, że zachodniopomorskie staje się atrakcyjnym miejscem dla dużych, międzynarodowych firm, które szukają przestrzeni do dalszego rozwoju.

Dlaczego Polacy kochają Action?

Sklepy Action od lat przyciągają tłumy dzięki ogromnemu wyborowi produktów i wyjątkowo niskim cenom. Można tam znaleźć dosłownie wszystko: od artykułów do domu, przez dekoracje, kosmetyki, zabawki, narzędzia, aż po sezonowe hity, które znikają z półek w kilka godzin. Sieć słynie z częstych dostaw i zmieniającego się asortymentu, co sprawia, że klienci wracają regularnie „na polowanie” na nowe okazje.

Action stał się też jedną z najbardziej viralowych marek handlowych w Polsce — krótkie filmiki z „łowów” w Action, prezentacje ciekawych artykułów i promocji regularnie zalewają Instagram i TikToka, osiągając ogromne zasięgi. To właśnie ta mieszanka niskich cen, ciągle zmieniającego się asortymentu i internetowego hype’u sprawia, że Polacy wracają tam jak do skarbca pełnego okazji.

