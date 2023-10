Tydzień utrudnień w centrum Szczecina. Będą lać asfalt

Szczecinianie uwielbiają to wydarzenie. Jesienny pchli targ na Pogodnie przyciągnął tłumy

Przebudowa placu Zwycięstwa zbliża się do szczęśliwego finału, chociaż do zrobienia wciąż zostało dość dużo. W poniedziałek rozpoczynają się prace związane z układaniem mas bitumicznych na jezdniach, co może spowodować chwilowe utrudnienia.

- W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu, roboty prowadzone będą w godzinach wieczorno-nocnych, w przybliżeniu pomiędzy 19:00 a 5:00 - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Tempo robót i czas ich zakończenia uzależniony będzie od warunków atmosferycznych. Wykonawca zakłada prowadzenie robót przez cały najbliższy tydzień.

Zgodnie z zapowiedziami, przebudowa placu Zwycięstwa, która jest częścią modernizacji śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego, powinna zakończyć się 15 listopada.

