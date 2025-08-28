Tutaj nie wolno wchodzić do wody! Kilkanaście kąpielisk z czerwoną flagą

Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają w czwartek na kilkunastu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Sytuacja jest dynamiczna i warto sprawdzać aktualne informacje przed planowaną wizytą na plaży.

Zakaz kąpieli nad Bałtykiem. Gdzie uważać na wysokie fale?

Z danych opublikowanych w czwartek w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest kilkanaście nadmorskich kąpielisk w m.in. Dąbkach (4 kąpieliska), Bobolinie (2), Darłowie (8), Kopaniu, Wiciu (2) czy Ustce (1).

Sinice w natarciu! Gdzie w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem nie wchodzić do wody?

Ze względu na zakwit sinic na woj. zachodniopomorskim nadal nieczynne jest kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz kąpielisko nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu.

W woj. pomorskim z powodu zakwitu sinic czerwone flagi powiewają na kąpielisku gminnym w Przywidzu oraz we Wdzydzach nad jeziorem Jelenie. Z kolei nad jeziorem Mausz w Ostrowiu Mauszu na Kaszubach woda jest nieprzydatna do kąpieli z uwagi na podwyższony poziom enterokoków.

Sinice – zagrożenie dla zdrowia. Jakie są objawy zatrucia?

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

