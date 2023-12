Prawie milion kierowców musi to zrobić do końca roku. Kolejny obowiązek od 1 stycznia 2024. Nie tylko prawo jazdy do wymiany!

Bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo

W każdym województwie Krajowe Centrum ds. AIDS powołało jeden lub dwa punkty konsultacyjno-diagnostyczne, w których każdy chętny może przetestować się w kierunku HIV. Na Pomorzu Zachodnim jest to możliwe w Koszalinie i w Szczecinie.

– Szczeciński punkt działa przy Szpitalu Wojewódzkim, dokładnie w budynku poradni specjalistycznych przy ul. Broniewskiego 2, a za jego organizację odpowiada Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU – mówi mgr pielęgniarstwa Małgorzata Kłys-Rachwalska, kierowniczka poradni nabytych niedoborów immunologicznych i koordynatorka punktu konsultacyjno-diagnostycznego. – Badania są bezpłatne i anonimowe. Dodatkowo w Szczecinie mamy zwiększoną pulę badań o testy w kierunku kiły i HCV, wykonujemy je na tych samych zasadach z tą różnicą, że w przypadku kiły i HCV wynik mamy po chwili. Po wynik testu na HIV zapraszamy zawsze na kolejny dyżur.

W przypadku dodatniego wyniku testu w kierunku zakażenia wirusem HIV badanie musi zostać jeszcze potwierdzone. Jeśli wynik będzie pewny, osoba testowana, obok informacji o zakażeniu, otrzymuje wsparcie psychologiczne i od razu rejestrowana jest do szpitalnej poradni nabytych niedoborów immunologicznych, by szybko mogła rozpocząć leczenie.

"HIV to nie wyrok"

– HIV to nie wyrok, o ile jest wcześnie zdiagnozowany – mówi prof. Miłosz Parczewski, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, wiceprezes Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS i kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. – Niestety powyżej 55% populacji polskiej diagnozowana jest późno. A późna diagnoza oznacza, że oczekiwana długość życia jest skrócona. Wcześnie wykryte zakażenia sprawia, że możemy leczyć skutecznie, wiremia (poziom wirusa we krwi) będzie niewykrywalna, a więc człowiek będzie niezakaźny.

To wystarczające argumenty za tym, by wykonać test. Nie jest do tego potrzebne skierowanie, a osoba zgłaszająca się do punktu nie musi się przedstawiać ani podawać żadnych danych. Badanie jest oczywiście darmowe.

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny czynny jest trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 15.00 do 19.00. Ostatnia osoba przyjmowana jest na pół godziny przed zamknięciem, ponieważ – obok samego testu – punkt oferuje także profesjonalne doradztwo w zakresie m.in. profilaktyki HIV.

"Wciąż brakuje w naszym kraju zwyczaju testowania"

– Niestety wciąż brakuje w naszym kraju zwyczaju testowania – mówi prof. Miłosz Parczewski. – Każdy, kto otwiera nowy związek powinien wykonać test na HIV. Każdy, kto miał ryzykowne kontakty seksualne, bez zabezpieczenia, po środkach psychoaktywnych, nie znał statusu partnera lub partnerki – powinien wykonać test. Osoby, które migrują z krajów o wyższej częstości występowania zakażeń HIV – powinny wykonać test. Tak naprawdę większość z nas powinna to zrobić, szczególnie, jeśli do tej pory nigdy się nie testowaliśmy.

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny w Szczecinie był pierwszym tego typu punktem w Polsce i działa nieprzerwanie od 20 lat. Poza usługą testowania każdy klient punktu ma zapewnione profesjonalne poradnictwo przed i po teście prowadzone przez certyfikowanych doradców.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Krajowe Centrum ds. AIDS: aids.gov.pl.

Wiesz kto Cię wyleczy? Przypasuj chorobę do lekarza i sprawdź jak dobrze się na tym znasz! QUIZ Pytanie 1 z 10 Który lekarz zajmuje się problemami z tarczycą? Hematolog Endokrynolog Internista Dalej